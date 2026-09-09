Gaziantep’teki şırıngalı ölüm davasında ATK raporu kan dondurdu: Hemşireler kusurlu bulundu!

Bu dosyada bizim açımızdan en önemli husus, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluluğu bulunan kişilerin hukuk önünde hesap vermesidir. Adli Tıp Kurumu raporu da dosyamız açısından önemli bir gelişme olmuş ve iddialarımızı destekleyen nitelikte tespitler içermiştir. Bundan sonraki süreçte mahkemenin vereceği kararı bekliyoruz. Biz avukatlar olarak yalnızca müvekkilimizin haklarını savunmakla birlikte , aynı zamanda adaletin tecellisi etmesi için hukuki mücadelenin sonuna kadar takipçisi oluyoruz. Bu dosyada da karar kesinleşinceye kadar tüm hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz" diye konuştu.