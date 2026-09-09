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Gaziantep'teki şırıngalı ölüm davasında ATK raporu kan dondurdu: Hemşireler kusurlu bulundu!
Gaziantep'teki şırıngalı ölüm davasında ATK raporu kan dondurdu: Hemşireler kusurlu bulundu!
Gaziantep'te 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü Özel Bossan Hastanesi'nde hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal'ın ölümüne ilişkin hastane çalışanlarının yargılandığı davada, ölümün şırıngadan kaynaklandığı iddiasına ilişkin beklenen Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya ulaştı. Raporda, iğneyi yapan hemşire ve hemşirin kusurlu olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 11:32
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 11:35