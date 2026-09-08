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Geceleri uyananlar dikkat! Uzmanlar açıkladı: Meğer çözümü beynimizde değil bağırsağımızda gizliymiş...

Huzursuz geceler, sık sık uyanmalar veya sabah yorgun kalkmalar... Dünya genelinde milyonlarca insan daha kaliteli bir uykunun arayışını sürdürürken, bilim insanları çözümün beynimizden ziyade tabağımızda ve bağırsaklarımızda olduğunu ortaya koyuyor. Son yapılan bilimsel araştırmalar, gece yatmadan önce doğru gıdaları tüketmenin uyku kalitesini doğrudan artırdığını gösteriyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.09.2026 16:56 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 17:15
Geceleri uyananlar dikkat! Uzmanlar açıkladı: Meğer çözümü beynimizde değil bağırsağımızda gizliymiş...
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Günümüz dünyasında stres, yoğun çalışma temposu ve dijital ekranlar uyku kalitesini her geçen gün düşürüyor. Ancak yürütülen son bilimsel araştırmalar, uykusuzlukla mücadelenin en etkili yolunun beslenme alışkanlıklarımızdan geçtiğini gösteriyor.

Geceleri uyananlar dikkat! Uzmanlar açıkladı: Meğer çözümü beynimizde değil bağırsağımızda gizliymiş...

UYKUNUN GİZLİ KAHRAMANI: TRİPTOFAN AMİNO ASİDİ

Yumurta, muz, hurma, süt, fıstık ve kümes hayvanlarında doğal olarak bulunan triptofan, uzun süredir uyku indükleyici bir içerik olarak öne sürülüyor. Vücudumuz için elzem bir amino asit olan triptofan, fizyolojik süreçlerde ve uyku düzenlemesinde hayati rol oynayan serotonin nörotransmitterinin öncülüdür.

Serotonin ise uyku-uyanıklık döngümüzü yöneten ana hormon olan melatoninin temel yapı taşıdır. Dolayısıyla triptofan açısından zengin gıdalar tüketmek, beynin uyku hormonlarını üretmesi için ihtiyaç duyduğu hammaddeyi doğrudan sağlar.

Geceleri uyananlar dikkat! Uzmanlar açıkladı: Meğer çözümü beynimizde değil bağırsağımızda gizliymiş...

KARBONHİDRAT VE TRİPTOFAN İKİLİSİ

Triptofanın beyindeki alımını ve etkisini artırmanın en pratik yolu, onu kompleks karbonhidratlarla eşleştirmektir. Triptofan açısından zengin gıdaların karbonhidratlarla birlikte tüketilmesi, bu amino asidin vücuttaki emilimini ve kullanımını yükseltir. Gece acıktığınızda tercih edebileceğiniz ideal ve basit uyku atıştırmalıkları şunlardır:

  • Tam tahıllı tost
  • Fıstık ezmesi
  • Küçük bir kase yulaf lapası
  • Süt ile hazırlanmış tam tahıllı gevreği
Geceleri uyananlar dikkat! Uzmanlar açıkladı: Meğer çözümü beynimizde değil bağırsağımızda gizliymiş...

BAĞIRSAK-BEYİN AKSI ÖNEMİ

Bağırsak ve beyin arasında hücresel düzeyde çalışan karmaşık iletişim ağı, yani "bağırsak-beyin aksı", uyku kalitesini doğrudan etkiler.

İspanya'da 11 binden fazla üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırma, düşük triptofan tüketen bireylerin daha zayıf uyku kalitesine sahip olduğunu gösterdi. Bağırsaklardaki faydalı bakterilerin sağlıklı çalışması, doğrudan beyindeki uyku sinyallerini güçlendirir.

Geceleri uyananlar dikkat! Uzmanlar açıkladı: Meğer çözümü beynimizde değil bağırsağımızda gizliymiş...

LİFLİ BESİNLER DERİN UYKU SÜRESİNİ UZATIYOR

Gelişen bilimsel veriler, lif bakımından zengin bir diyetin bağırsak-beyin aksı üzerinden uykuyu belirgin şekilde iyileştirdiğini kanıtlıyor. Araştırmalar, yüksek lif alımı ile daha uzun derin uyku süreleri ve gece daha az uyanma arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor.

Hollanda'daki Vrije Üniversitesi'nde 147 sağlıklı yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, yüksek lifli beslenen grubun kontrol grubuna kıyasla çok daha kaliteli uyuduğu rapor edildi.

Geceleri uyananlar dikkat! Uzmanlar açıkladı: Meğer çözümü beynimizde değil bağırsağımızda gizliymiş...

KÖTÜ UYKU VE İŞLENMİŞ GIDA KRİZLERİ

Uyku ile bağırsak mikrobiyotası sonsuz bir döngü halinde birbirine bağlıdır. Kötü ve yetersiz uyku bağırsak mikrobiyotasını bozar; bozulan mikrobiyota ise uykunun daha da kalitesizleşmesine yol açar.

Üstelik uykusuz kaldığımızda vücudumuz otomatik olarak yağ ve basit karbonhidrat açısından zengin, yüksek enerjili gıdalara yönelir. Ancak bu ultra işlenmiş, yüksek şekerli ve lifsiz gıdaların tüketimi uyku kalitesini daha da düşürür.

Geceleri uyananlar dikkat! Uzmanlar açıkladı: Meğer çözümü beynimizde değil bağırsağımızda gizliymiş...

MÜKEMMEL BİR GECE UYKUSU İÇİN ALTIN KURALLAR

Daha kaliteli ve kesintisiz bir uyku çekmek istiyorsanız şu kuralları hayatınıza uygulayabilirsiniz:

Geceleri uyananlar dikkat! Uzmanlar açıkladı: Meğer çözümü beynimizde değil bağırsağımızda gizliymiş...
  • Sağlıklı ve Lifli Beslenin: Günlük beslenmenizde yulaf, tam tahıllar ve lifli gıdalara ağırlık verin.
  • Akşam Atıştırmalığını Doğru Seçin: Yatmadan önce acıkırsanız triptofan açısından zengin bir gıdayı (süt, muz, fıstık ezmesi) tam tahıllı ekmek veya yulaf gibi kompleks bir karbonhidratla birleştirin.
  • Üçlü Düşmandan Uzak Durun: Yatmazdan hemen önce alkol, yüksek şeker ve kafein tüketiminden kaçının. Gece saatlerinde espresso martini veya şekerli içecekler tüketmek uyku kalitenizin en büyük düşmanıdır.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör