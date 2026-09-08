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Geceleri uyananlar dikkat! Uzmanlar açıkladı: Meğer çözümü beynimizde değil bağırsağımızda gizliymiş...
Geceleri uyananlar dikkat! Uzmanlar açıkladı: Meğer çözümü beynimizde değil bağırsağımızda gizliymiş...
Huzursuz geceler, sık sık uyanmalar veya sabah yorgun kalkmalar... Dünya genelinde milyonlarca insan daha kaliteli bir uykunun arayışını sürdürürken, bilim insanları çözümün beynimizden ziyade tabağımızda ve bağırsaklarımızda olduğunu ortaya koyuyor. Son yapılan bilimsel araştırmalar, gece yatmadan önce doğru gıdaları tüketmenin uyku kalitesini doğrudan artırdığını gösteriyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.09.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 17:15