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Gelecekte öne çıkması beklenen iş alanları neler? 2030'a kadar 92 milyon iş dönüşecek, çocukları bekleyen en kritik beceri o olacak...
Gelecekte öne çıkması beklenen iş alanları neler? 2030'a kadar 92 milyon iş dönüşecek, çocukları bekleyen en kritik beceri o olacak...
Çocuklarımızı bugünün sınavlarına, bugünün sistemiyle hazırlıyoruz. Oysa onlar iş hayatına atıldığında hangi mesleklerin var olacağını, hangilerinin dönüşeceğini kestirmek kolay değil. Peki çocuklarımızı bu büyük değişime ne kadar hazırlayabiliyoruz? Çünkü geleceğin meslekleri daha icat edilmedi. Ama o meslekleri yapacak çocuklar bugün bizim evlerimizde büyüyor.
Giriş Tarihi: 21.11.2026 09:59