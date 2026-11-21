Bu kişilerin bir bölümü mevcut işinde yeni beceriler kazanacak, bir bölümü ise kurum içinde başka görevlere geçecek. Yani gelecekte öğrenmeye ve kendini yenilemeye devam etmek gerekecek. Belki de çocuklarımızın en önemli kariyer becerisi, henüz bilmediği bir işi öğrenmeye hazır olmak olacak. Bütün bunları düşündüğümde çocuğumun sınavlarına hazırlanırken artık başka bir gözle bakıyorum. Yalnızca sınavlarda başarılı olmasını yeterli görmüyorum. Çünkü belki de onun mezun olacağı dönemde bugün bildiğimiz pek çok meslek farklı bir biçime bürünecek. Belki de bugün henüz adı konmamış bir işi yapacak.

Bu nedenle çocuklara yalnızca doğru cevabı bulmayı değil, doğru soruyu sormayı da öğretmemiz gerekiyor. Ezberledikleri bilgilerin yanında araştırmayı, sorgulamayı, üretmeyi, hata yapınca yeniden denemeyi bilmeleri önemli. Teknolojiyi kullanabilmeleri kadar onun karşısında kendi akıllarını ve yaratıcılıklarını koruyabilmeleri de gerekiyor. Çünkü geleceğin meslekleri daha icat edilmedi. Ama o meslekleri yapacak çocuklar bugün bizim evlerimizde büyüyor.