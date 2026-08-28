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Gelinim Mutfakta 28 Ağustos 2026 hafta finali! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?

Hafta boyunca kıyasıya rekabetin yaşandığı Gelinim Mutfakta'da bugün hem günün birincisi hem de 10 altın bileziğin sahibi belli olacak. Yarışmanın takipçileri ise haftanın en düşük puanını alan gelinin kim olacağını ve yarışmaya kimin veda edeceğini merak ediyor.

Giriş Tarihi: 28.08.2026 16:07 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 16:39