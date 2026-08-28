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Gelinim Mutfakta 28 Ağustos 2026 hafta finali! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?

Hafta boyunca kıyasıya rekabetin yaşandığı Gelinim Mutfakta'da bugün hem günün birincisi hem de 10 altın bileziğin sahibi belli olacak. Yarışmanın takipçileri ise haftanın en düşük puanını alan gelinin kim olacağını ve yarışmaya kimin veda edeceğini merak ediyor.

Giriş Tarihi: 28.08.2026 16:07 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 16:39
Gelinim Mutfakta 28 Ağustos 2026 hafta finali! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?

Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı 28 Ağustos 2026 Cuma günü ekrana geliyor. Tuğba, Cemile, Yeşim ve Betül'ün 10 altın bilezik için mücadele ettiği haftada gözler, final gününde verilecek puanlara çevrildi.

Gelinim Mutfakta 28 Ağustos 2026 hafta finali! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİKLERİ KAZANDI?

Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta günün birincisi olarak çeyrek altının sahibi Betül oldu. Sezonun ilk Ajda bileziği ödülünü Ulviye Hanım kazanırken, haftanın en yüksek puanını toplayarak 10 altın bileziği Yeşim aldı.

Gelinim Mutfakta 28 Ağustos 2026 hafta finali! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda eden isim Betül ve kayınvalidesi Emel hanım oldu.

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Gelinim Mutfakta 28 Ağustos 2026 hafta finali! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI

  • Yeşim:
  • Cemile
  • Tuğba
  • Betül
Gelinim Mutfakta 28 Ağustos 2026 hafta finali! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim elendi?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör