Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Ailesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı: Nihat Pancar feci kazada kayboldu

"BABAMLA 30 AĞUSTOS'TA GÖRÜŞTÜK, GELECEĞİNE YA DA YOLCULUK YAPACAĞINA DAİR BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

Babasını gemiye binmeden önce arayan Sanem Pancar, babasının geleceğini söylemediğini belirterek "Babamla 30 Ağustos'ta görüştük, geleceğine ya da yolculuk yapacağına dair bir şey söylemedi. Şans eseri haberlerde gördük. Her yeri aradık ama babamı bulamadık. Gelecek güzel haberi bekliyoruz. Hatay'da görüşüp, ailecek vakit geçirmeyi planlıyorduk. Sürpriz yapmak istemişti ama nasip olmadı. İyi haberleri bekliyoruz" diye konuştu.