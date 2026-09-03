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Girne'deki gemi faciasında kahreden detay! Ailesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı: Nihat Pancar feci kazada kayboldu
Girne'deki gemi faciasında kahreden detay! Ailesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı: Nihat Pancar feci kazada kayboldu
Girne açıklarında batan gemide kaybolan 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden gemiye bindiği ortaya çıktı. Pancar'ın eşi Özlem Pancar, eşinin kendilerine sürpriz yapmak için haber vermeden yola çıktığını ifade ederek, "Geleceğinden haberimiz yoktu, en son 10.30'da bizle görüştü. Kızım babasına ne zaman geleceğini sordu ve geleceğim diyerek cevap verdi" dedi.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 10:04