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Girne'deki gemi faciasında kahreden detay! Ailesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı: Nihat Pancar feci kazada kayboldu

Girne açıklarında batan gemide kaybolan 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden gemiye bindiği ortaya çıktı. Pancar'ın eşi Özlem Pancar, eşinin kendilerine sürpriz yapmak için haber vermeden yola çıktığını ifade ederek, "Geleceğinden haberimiz yoktu, en son 10.30'da bizle görüştü. Kızım babasına ne zaman geleceğini sordu ve geleceğim diyerek cevap verdi" dedi.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 03.09.2026 09:59 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 10:04
Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Ailesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı: Nihat Pancar feci kazada kayboldu

Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan Nihat Pancar'ın memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'ndeki baba evinde umutlu bekleyiş sürüyor. Ölenler ve hastanede tedavi altında olanların içerisinde yer almayan Pancar'ın ailesi gelecek haberi umutla bekliyor.

Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Ailesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı: Nihat Pancar feci kazada kayboldu

"GELECEĞİNDEN HABERİMİZ YOKTU, HER AN GELEBİLİRİM DEDİ"

Kocasının kendilerine sürpriz yapmak için çıktığı yolda batan gemide kaybolduğunu söyleyen Özlem Pancar, "Eşim iş aramak için 3 ay önce Kıbrıs'a gitmişti. Kendisi aşçı ve bizleri görmeye geliyordu. Geleceğinden haberimiz yoktu, en son 10.30'da bizle görüştü. Kızım babasına ne zaman geleceğini sordu ve geleceğim diyerek cevap verdi.

Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Ailesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı: Nihat Pancar feci kazada kayboldu

Kayınbabamı arayarak 1 Eylül'de geleceğini söylemiş. Geleceğinden haberimiz yoktu, her an gelebilirim dedi. Gelecekti, sürpriz yapacaktı bize ama kısmet olmadı. Feribota binerken de hiçbirimize haber vermedi. Umutluyum, bizi arayacağına dair içimde his var. Hastanede ve vefat edenlerin arasında yok. Kayıp olarak aranıyor, gemiye girişi var ama çıkışı yok" dedi.

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Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Ailesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı: Nihat Pancar feci kazada kayboldu

"BABAMLA 30 AĞUSTOS'TA GÖRÜŞTÜK, GELECEĞİNE YA DA YOLCULUK YAPACAĞINA DAİR BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

Babasını gemiye binmeden önce arayan Sanem Pancar, babasının geleceğini söylemediğini belirterek "Babamla 30 Ağustos'ta görüştük, geleceğine ya da yolculuk yapacağına dair bir şey söylemedi. Şans eseri haberlerde gördük. Her yeri aradık ama babamı bulamadık. Gelecek güzel haberi bekliyoruz. Hatay'da görüşüp, ailecek vakit geçirmeyi planlıyorduk. Sürpriz yapmak istemişti ama nasip olmadı. İyi haberleri bekliyoruz" diye konuştu.

Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Ailesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı: Nihat Pancar feci kazada kayboldu

Kaybolan yolcular arasında bulunan Hatay Samandağlı Nihat Pancar'ın gemideki son anlarına ait görüntüsü ortaya çıktı. Geminin su aldığı anlarda bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayıtta, Pancar'ın da kadraja girdiği görüldü.

Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Ailesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı: Nihat Pancar feci kazada kayboldu

Kaydı yapan kişinin, geminin su aldığını ve yetkililerin bu duruma el atmasını gerektiğini söylediği anlarda, Pancar'ın da sakin bir şekilde koltuğunda oturduğu görüldü. Görüntüyü çeken kişinin ise kazada kurtarılan kişiler arasında olduğu öğrenildi.

Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Ailesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı: Nihat Pancar feci kazada kayboldu

Görüntünün ortaya çıkmasının ardından eşi Özlem Pancar, yaşadığına dair umudunu koruduğunu belirterek, kendisinden gelecek haberi beklediklerini söyledi.

Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Ailesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı: Nihat Pancar feci kazada kayboldu

Ağabeyinin sağ salim geri gelmesini dileyen Oktay Pancar, "Batan gemide ağabeyim de vardı. Tek isteğimiz ağabeyimin sağ salim geri gelmesi. Devletimize güveniyoruz. İnşallah güzel haberini bize verirler" şeklinde konuştu.

Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Ailesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı: Nihat Pancar feci kazada kayboldu
Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Ailesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı: Nihat Pancar feci kazada kayboldu
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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