Gemi faciasındaki fedakarlığı herkesi ağlatmıştı! Gülcan Gürel hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu: ‘Asker olan kardeşini ziyarete gitmişti’

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"



Mesai arkadaşının kişiliğine ilişkin de konuşan Öztaş, Gülcan Gürel'in çevresinde sevilen ve kimseyle sorun yaşamayan biri olduğunu ifade ederek, "Çok iyi bir insandı, kimseyle kötülük yapmazdı, kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece işini yapar, çıkar giderdi" dedi.