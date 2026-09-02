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Gemi faciasındaki fedakarlığı herkesi ağlatmıştı! Gülcan Gürel hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu: ‘Asker olan kardeşini ziyarete gitmişti’
Gemi faciasındaki fedakarlığı herkesi ağlatmıştı! Gülcan Gürel hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu: ‘Asker olan kardeşini ziyarete gitmişti’
KKTC Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na giden Filo Jet isimli yolcu gemisi alabora olduktan sonra 514 metre derinliğe battı. Kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Faciada hayatını kaybeden Gülcan Gürel üzerindeki can yeleğini çıkarıp kızına giydirmesi ortaya çıktı. Gürel hakkındaki ortaya çıkan her detay yürekleri sızlattı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.09.2026 12:20
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 12:22