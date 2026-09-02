Trend Galeri Trend Yaşam Gemi faciasındaki fedakarlığı herkesi ağlatmıştı! Gülcan Gürel hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu: ‘Asker olan kardeşini ziyarete gitmişti’

Gemi faciasındaki fedakarlığı herkesi ağlatmıştı! Gülcan Gürel hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu: ‘Asker olan kardeşini ziyarete gitmişti’

KKTC Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na giden Filo Jet isimli yolcu gemisi alabora olduktan sonra 514 metre derinliğe battı. Kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Faciada hayatını kaybeden Gülcan Gürel üzerindeki can yeleğini çıkarıp kızına giydirmesi ortaya çıktı. Gürel hakkındaki ortaya çıkan her detay yürekleri sızlattı. İşte detaylar…

İHA
Giriş Tarihi: 02.09.2026 12:20 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 12:22
Gemi faciasındaki fedakarlığı herkesi ağlatmıştı! Gülcan Gürel hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu: ‘Asker olan kardeşini ziyarete gitmişti’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Gülcan Gürel'in mesai arkadaşı Leyla Öztaş, yaşananları ve Gürel'i anlattı.

Gemi faciasındaki fedakarlığı herkesi ağlatmıştı! Gülcan Gürel hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu: ‘Asker olan kardeşini ziyarete gitmişti’

Gürel'in kızını kurtarmak için kendisine verilen can yeleğini evladına verdiğini belirten Öztaş, "Bir tane yelek verilmiş sadece diye öğrendim ben. Onu da kızına vermiş, kızını kurtarma amaçlı" dedi.

Gemi faciasındaki fedakarlığı herkesi ağlatmıştı! Gülcan Gürel hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu: ‘Asker olan kardeşini ziyarete gitmişti’

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KKTC'den Mersin'e dönüş yolunda meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Şehir Hastanesi taşeron firma çalışanı Gülcan Gürel, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

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Gemi faciasındaki fedakarlığı herkesi ağlatmıştı! Gülcan Gürel hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu: ‘Asker olan kardeşini ziyarete gitmişti’

Gürel'in cenaze törenine katılan mesai arkadaşı Leyla Öztaş, birlikte çalıştığı arkadaşını gözyaşları içerisinde anlattı.

Gemi faciasındaki fedakarlığı herkesi ağlatmıştı! Gülcan Gürel hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu: ‘Asker olan kardeşini ziyarete gitmişti’

"ASKER KARDEŞİNİ GÖRMEK İÇİN GİTMİŞTİ"

Gülcan Gürel ile aynı iş yerinde çalıştıklarını ifade eden Öztaş, Gürel'in yıllık iznini geçirmek ve asker olan kardeşini ziyaret etmek amacıyla KKTC'ye gittiğini söyledi. Öztaş, "Ben çalışma arkadaşıydım, birlikte aynı yerde çalışıyorduk kendisiyle. Yıllık izne gitmişti. Kıbrıs'a gitti, kardeşi askerdi. Hem tatil amaçlı hem kardeşini görme amaçlıydı" diye konuştu.

Gemi faciasındaki fedakarlığı herkesi ağlatmıştı! Gülcan Gürel hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu: ‘Asker olan kardeşini ziyarete gitmişti’

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Mesai arkadaşının kişiliğine ilişkin de konuşan Öztaş, Gülcan Gürel'in çevresinde sevilen ve kimseyle sorun yaşamayan biri olduğunu ifade ederek, "Çok iyi bir insandı, kimseyle kötülük yapmazdı, kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece işini yapar, çıkar giderdi" dedi.

Gemi faciasındaki fedakarlığı herkesi ağlatmıştı! Gülcan Gürel hakkında ortaya çıkan detay yürek burktu: ‘Asker olan kardeşini ziyarete gitmişti’

Gürel'in babası Bayram Payam, kız kardeşi Eda Payam ve kızı Tusem ile birlikte, askeri personel olan erkek kardeşi Mehmet Payam'ı ziyaret etmek üzere KKTC'ye gittiği, dönüş yolunda ise ailenin feribot faciasına yakalandığı öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör