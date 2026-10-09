Genç kalmak isteyenler dikkat! Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralı açıklandı

1 YAŞAM TARZI ÖNEMLİ

Sağlıklı ve uzun bir yaşamda genetik faktörler önemli olsa da yaşam tarzı da en az genetik kadar etkilidir. Genetik miras değiştirilemese de ailede diyabet, kalp-damar hastalığı, kanser veya kemik erimesi öyküsü bulunan kişilerin genç erişkinlikten itibaren risklerini bilmeleri, düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları ve belirtiler ortaya çıkmadan gerekli yaşam tarzı değişikliklerini uygulamaları, kalıtsal hastalıkların erken tanınmasına ve daha sağlıklı, uzun bir yaşam sürmeye katkı sağlar.