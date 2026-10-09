Genç kalmak isteyenler dikkat! Yaşlanmayı yavaşlatmanın 10 altın kuralı açıklandı

Yaşlanmak yaşamın doğal bir süreci, ancak sağlıklı yaş almak büyük ölçüde yaşam boyu benimsenen alışkanlıklara bağlı. Sağlıklı seçimler ve düzenli sağlık kontrolleri, ileri yaşlarda daha aktif ve bağımsız bir yaşam sürdürmeye katkı sağlıyor. 1 YAŞAM TARZI ÖNEMLİ 2 DOĞAL BESİN SEÇİMLERİ İşlenmemiş besinlere taze sebze ve meyveler, yumurta, süt, yoğurt, kefir, et, tavuk ve balık; tam tahıllara tam buğday ekmeği, yulaf, bulgur ve esmer pirinç; kuru baklagillere ise nohut, mercimek, kuru fasulye, barbunya ve börülce örnek verilebilir. Lif açısından zengin besinler arasında sebze ve meyveler, tam tahıllar, kuru baklagiller, chia ve keten tohumu ile badem ve ceviz gibi kuruyemişler yer alır. 3 MEYVE ARA ÖĞÜNLERDE TÜKETİLMELİ Muz, üzüm, incir, hurma ve olgun mango gibi şeker oranı yüksek meyveler ölçülü; yeşil elma, armut, yeşil erik, kivi ve çilek gibi şeker oranı düşük, liften zengin meyveler ise daha sık tercih edilmelidir. Meyve, kahvaltı sonrası veya ara öğünlerde tüketilmeli, akşam yemeğinden sonra ya da yatmaya yakın yenmemelidir. 4 KAS VE KEMİK SAĞLIĞINIZI KORUYUN Bunun için dengeli beslenmenin yanı sıra yaşa, kronik hastalıklara ve fiziksel duruma uygun düzenli egzersiz yapılmalı, kronik hastalığı olanlar egzersize başlamadan önce hekim görüşü almalıdır. 5 HORMON DEĞİŞİKLİKLERİ TSH'nin gereğinden fazla düşürülmesi kemik erimesini hızlandırabilir ve kalp fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle hormon tedavileri mutlaka hekim kontrolünde ve yaşa göre düzenlenmelidir. Hormon sağlığını desteklemek için düzenli hormon kontrolleri ihmal edilmemelidir. 6 SABAH RUTİNİ OLUŞTURUN Önemli olan, vücudun ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir alışkanlıklar edinmektir. Sindirim sistemi yavaş çalışanlar için bir bardak ılık su, bazı kişiler için ise kısa bir yürüyüş faydalı olabilir. 7 DÜZENLİ UYKU ŞART Yetersiz ya da aşırı uyku hormon dengesini ve metabolizmayı bozarak kronik hastalık riskini artırabilir. 8 İYİ BİR RUH SAĞLIĞI OLMAZSA OLMAZ Bu nedenle ruh sağlığını korumak, sağlıklı yaş almanın temel unsurlarından biridir. Sevilen insanlarla vakit geçirmek, aile ve arkadaşlarla iletişimi sürdürmek, sosyal etkinliklere katılmak, kaygıyı azaltmak ve mutlu bir yaşam düzeni oluşturmak ruhsal ve fiziksel sağlığı destekler. 9 CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLEYİN Portakal ve diğer narenciyeler, kapya ve yeşilbiber ile yeşil yapraklı sebzeler iyi C vitamini kaynaklarıdır. C vitamini mümkün olduğunca besinlerden alınmalı, takviyeler yalnızca ihtiyaç halinde ve hekim önerisiyle kullanılmalıdır. 10 HAREKETSİZLİKTEN KAÇININ Sigara ve alkol kullanmamak, stresi yönetmek ve sağlıklı kiloyu korumak yaşlanma sürecini olumlu etkiler.