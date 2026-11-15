Gerçek haberciliğe reklam ambargosu! Yatırımların rotası değişti, geleneksel medya alarm veriyor!

Türkiye'de reklam yatırımlarının yüzde 74'ü dijital mecralara yönelirken, televizyonların reklam gelirlerinden aldığı pay giderek azalıyor. Üstelik benzer bir tablo dünyanın dört bir yanında yaşanıyor Oysa milyonlarca insana aynı anda ulaşan, doğru, tarafsız ve güvenilir haberciliğin önemli adresleri olan gazete ve televizyonlar, özellikle kriz ve afet dönemlerinde toplumun en güçlü bilgi kaynakları arasında yer alıyor. Uzmanlar, gazete ve televizyon yayıncılığının ekonomik açıdan güç kaybetmesinin toplumun doğru haber alma hakkını da tehdit edebileceğine dikkat çekiyor.