Gerçek haberciliğe reklam ambargosu! Yatırımların rotası değişti, geleneksel medya alarm veriyor!

TELEVİZYON'UN PAYI YÜZDE 18

Televizyon, 38 milyar 860 milyon liralık yatırımla yüzde 18.24 pay aldı. Açık hava reklamlarına 10 milyar 930 milyon lira ayrılırken bu mecra yüzde 5.13'lük pay elde etti. Radyo yatırımları 3 milyar 300 milyon lirayı aşarak yüzde 1.55'e ulaştı. Sinema reklamlarına yapılan yatırım ise 261 milyon 710 bin lira oldu.

GAZETELERE 919 MİLYON LİRA

Raporda basın yatırımları gazete ve dergi olarak iki ayrı başlıkta ele alındı. Buna göre 2024 yılında gazete reklam yatırımları 919 milyon lira, dergi yatırımları ise 721 milyon lira olarak gerçekleşti. Gazete ve dergilerin toplam yatırımı 1 milyar 640 milyon liraya ulaştı. Basının toplam medya yatırımları içindeki payı yüzde 0.77'de kaldı.