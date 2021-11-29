Getir çalışıyor mu, 29 Kasım Getir sipariş alıyor mu? Motosikletli teslimata ve kurye hizmetine fırtına engeli!

Son Dakika: Market ve restoran ürünleri teslimatı yapan Getir, fırtına ve lodos nedeniyle kurye teslimatına ara verdiğini duyurdu. Bunun üzerine online sipariş vermeye hazırlanan vatandaşlar Getir çalışıyor mu, 29 Kasım Yemeksepeti, Banabi ve Getir sipariş alıyor mu sorularına yanıt arıyor. Motosikletli teslimata ve kurye hizmetine fırtına engel olurken konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki pek çok ilde fırtına ve lodos etkisini gösterdi. Yaşanan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken pek çok noktada çatı uçması, TIR devrilmesi benzeri durumlara rastlandı. Fırtınada motorlu kuryelerin yaşadığı zor anlar nedeniyle sosyal medyada motorlu kuryelerin can güvenliği için online sipariş verilmemesi yönünde bir çağrı başlatıldı. Bunun üzerine Getir çalışıyor mu, 29 Kasım Getir sipariş alıyor mu soruları yanıt arıyor. İşte son gelişmeler!

GETİR'DEN AÇIKLAMA Gelen tepkilerin ardından Getir bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şirket, İstanbul'da motosikletli kurye hizmetini durdurduğunu açıkladı. Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına can kayıplarına yol açarken; motokuryelerin fırtınada zor anlar yaşadığı görüntüler sonrası 'Sipariş Verme' çağrısı sosyal medyada gündem olmuştu.

Getir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: * Fırtına nedeniyle yollar motokuryelerimiz için tehlikeli. * Şu anda İstanbul'daki bütün motosikletli teslimat hizmetlerimizi durdurduk, sadece araçlarımızda sınırlı hizmet verebiliyoruz. * Hava muhalefeti sebebiyle diğer illerde etkilenen bölgelerde de hizmetimize ara verdik. * Motokuryelerimizin güvenliği için aldığımız bu önlem dolayısıyla siparişlerinizdeki yaşanabilecek gecikme ve iptaller için anlayışınızı rica ediyoruz.

İSTANBUL'DA MOTOR VE SCOOTER YASAĞI! Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle saat 23.00'den yarın saat 18.00'e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.