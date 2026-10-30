Girne açıklarındaki Filo Jet faciasına ilişkin ihmaller ortaya çıktı: Can salları arızalı, yolcu kapıları kilitli…

"KAPI NEDEN KİLİTLİ"

Mahkemeye aktarılan VDR kayıtlarında, geminin yolcu salonları arasındaki kapıların kilitlenmesine ilişkin konuşmalar da yer aldı. Birinci kaptan zanlı Mustafa Öz'ün, "Kapı neden kilitli" diye sorduğu, ikinci makinist zanlı Metin Gül'ün ise kötü hava şartlarında yolcuların yerlerinde duramadığını ve bu nedenle kapıların kilitlendiğini söylediği aktarıldı. Mürettebat üyesi zanlı Sertan Erol'un da hava şartlarının kötü olması nedeniyle yolcuların yerlerinde duramadığı yönünde konuşma yaptığı belirtildi. Zanlı Merve Nur Seraslan'ın ise gemiye biniş bölümündeki kapıların uygun olmadığı yönündeki değerlendirmesinin kayıtlarda bulunduğu ifade edildi. Yolcu salonları arasındaki kapıların neden kilitlendiği, bu uygulamanın hangi şartlarda gerçekleştirildiği ve muhtemel bir acil durumda yolcuların tahliyesine etkisi soruşturma kapsamında incelenen konular arasında yer aldı.