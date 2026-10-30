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Girne açıklarındaki Filo Jet faciasına ilişkin ihmaller ortaya çıktı: Can salları arızalı, yolcu kapıları kilitli…
Girne açıklarındaki Filo Jet faciasına ilişkin ihmaller ortaya çıktı: Can salları arızalı, yolcu kapıları kilitli…
KKTC'de 28 kişinin öldüğü Filo Jet faciasına ilişkin soruşturmada, geminin kara kutusu olarak bilinen VDR cihazından elde edilen ses kayıtları, facia öncesindeki güvenlik eksikliklerine ilişkin çarpıcı iddiaları ortaya çıkardı. Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, can sallarını indiren motorlarda arıza bulunduğu, yolcu salonları arasındaki kapıların kilitlendiği, can yelekleri ve tahliye konusunda yolculara yeterli bilgilendirme yapılmadığı, şirketten talep edilen tahliye videosunun ise gönderilmediği yönündeki ihmaller aktarıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.10.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 14:47