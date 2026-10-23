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Girne faciasında yeni detaylar! VDR kayıtları skandalı ortaya çıkardı: 9 zanlının tutukluluğu uzatıldı
Girne faciasında yeni detaylar! VDR kayıtları skandalı ortaya çıkardı: 9 zanlının tutukluluğu uzatıldı
KKTC Girne açıklarında 28 kişinin yaşamını yitirdiği Filo Jet gemi faciasında VDR kayıtları skandalı ortaya çıkardı. Mürettebatın "Gemi batacak, şirket işinin peşinde" dediği, dümen arızası ve su alma uyarılarına rağmen sefere devam edildiği belirlendi. Mahkeme, gemi direktörü ve kaptanların da aralarında bulunduğu 9 zanlının tutukluluk süresini 7 gün daha uzattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.10.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 12:36