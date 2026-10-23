Girne faciasında yeni detaylar! VDR kayıtları skandalı ortaya çıkardı: 9 zanlının tutukluluğu uzatıldı

DÜMEN ARIZASININ ŞİRKETE BİLDİRİLDİĞİ İFADESİ

Duruşmada, gemideki dümen arızasının şirkete bildirilip bildirilmediği de gündeme geldi. Avukat Bahar tarafından yapılan sorgulamada, dümen arızasının şirkete bildirildiğine yönelik ifade bulunduğu aktarıldı. Gemide meydana gelen arızaların bağlı bulunulan bayrak devletine, klas kuruluşuna ve şirkete bildirilmesi gerektiği belirtildi. Geminin 2 Haziran 2026 tarihinde klas kuruluşu tarafından belgelendirildiğine ilişkin bilgi de mahkemeye sunuldu.

GEMİNİN SU ALDIĞINA İLİŞKİN KONUŞMALAR TESPİT EDİLDİ

VDR kayıtlarında geminin su aldığına ilişkin konuşmaların da bulunduğu açıklandı. Mahkemede, gemideki mürettebat arasında "Burada bir tek biz tamız ,geriye kalan her şey yarım" olduğuna yönelik konuşmalar bulunduğu belirtildi. Bunun yanı sıra kayıtlarda, "Şirket kendi işinin peşinde" ve "Gemi batacak" şeklindeki ifadelerin yer aldığı aktarıldı. Polis, geminin su alması ve batma sürecine ilişkin konuşmaların inceleme kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.