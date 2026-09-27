Girne faciasının kara kutusu çıkarıldı: Kutu yetkililere sorumluların bilgisini verecek!

KKTC Girne açıklarında 550 metre derinliğe batan feribotun kara kutusuna ulaşıldı. Faciaya ışık tutacak hayati veriler hakkında SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Zafer Akbulut; cihazdaki köprüüstü ses kayıtlarının, VHF telsiz görüşmelerinin ve elektronik arıza kodlarının ihmaller zincirini tek tek gün yüzüne çıkaracağını belirtti. Akbulut, kara kutu sayesinde kaptanın son anda bir kaçınma manevrası yapıp yapmadığının, yetkili makamlara arıza bildirimi ile batıyoruz çağrısı gönderip göndermediği, son anlarda kiminle ne konuştuğu gibi daha birçok karanlık noktanın aydınlanacağını vurguladı.