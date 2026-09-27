Girne faciasının kara kutusu çıkarıldı: Kutu yetkililere sorumluların bilgisini verecek!

KARA KUTU NELERİ KAYDETTİ

Seyir Veri Kaydedicisi (Voyage Data Recorder - VDR), o gün meydana gelen hava durumu, vardiya değişimi ve kaptanın verdiği tüm emirleri kaydeder. Köprüüstündeki manevralar, konuşmalar, makineye verilen ileri ve tornistan (geri) komutları, diğer gemilerle yapılan VHF görüşmeleri, VTS (Deniz Trafik Operatörleri) ile yürütülen iletişim veya 2 geminin birbiriyle olan telsiz konuşmaları VDR'ye aktarılır. Ayrıca radar görüntüleri ve gemideki elektronik aksama ait arıza kodları da anlık olarak sisteme kaydedilir. Tüm bu verilerin toplandığı kayıt kutusu, uçaklarda "kara kutu" olarak bilinse de gemilerde genellikle turuncu renktedir.