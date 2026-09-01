Girne’deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız

KURTULAN ARKADAŞI YAŞANANLARI ANLATTI

Nihat Balyemez'in arkadaşı ve gemiden kurtulan Mehmet Tuga, yaşadıklarını anlattı. Olaydan önce hep birlikte kahvaltı yaptıklarını ve gemiyle Kıbrıs'a gittiklerini anlatan Tuga, "Nihat, Ahmet ve ben cuma günü Mersin'de beraberdik. Cumartesi günü bir kahvaltı yaptık. Aniden gelişti yani. Hava zaten dalgalıydı, zaten bir gemi ile gittik ama orada böyle bir şey yoktu.