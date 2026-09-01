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Girne'deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız
Girne'deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız
Kuzey Kıbrıs'tan hareket ettikten kısa süre sonra batan katamaranda hayatını kaybeden 3 çocuk babası Nihat Balyemez, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Balyemez'in kazadan hemen önce arkadaşına söylediği son sözler ve mürettebatın uyarıları dikkate almadığı o korkunç dakikaların detayları gün yüzüne çıktı.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 14:51