Trend Galeri Trend Yaşam Girne'deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız

Girne'deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız

Kuzey Kıbrıs'tan hareket ettikten kısa süre sonra batan katamaranda hayatını kaybeden 3 çocuk babası Nihat Balyemez, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Balyemez'in kazadan hemen önce arkadaşına söylediği son sözler ve mürettebatın uyarıları dikkate almadığı o korkunç dakikaların detayları gün yüzüne çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 01.09.2026 14:16 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 14:51
Girne’deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere önceki gün öğlenleyin hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kısa süre sonra alabora oldu.

Girne’deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız

241 YOLCU KURTARILIRKEN 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! 20 YOLCU ARANIYOR

Kazada 241 yolcu kurtarıldı. 8 kişi ise yaşamını yitirdi. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları sürerken, olayda yaşamını yitirenlerden Nihat Balyemez'in cenazesi uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi.

Girne’deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız

Cenazeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen, Oğuzeli Kaymakamı Mikail Ersöz, Balyemiz'in ailesi ve sevenleri karşıladı.

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Girne’deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 3 çocuk babası Nihat Balyemez'in cenaze namazı Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde kılındı. Cenazeye, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu, Balyemez'in ailesi ile yakınları katıldı.

Girne’deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız

KURTULAN ARKADAŞI YAŞANANLARI ANLATTI

Nihat Balyemez'in arkadaşı ve gemiden kurtulan Mehmet Tuga, yaşadıklarını anlattı. Olaydan önce hep birlikte kahvaltı yaptıklarını ve gemiyle Kıbrıs'a gittiklerini anlatan Tuga, "Nihat, Ahmet ve ben cuma günü Mersin'de beraberdik. Cumartesi günü bir kahvaltı yaptık. Aniden gelişti yani. Hava zaten dalgalıydı, zaten bir gemi ile gittik ama orada böyle bir şey yoktu.

Girne’deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız

"FELAKET ŞEKİLDE SESLER ÇIKTI"

Pazar günü de geri dönüşümüzde hareket ettik alttan sular vurmaya başladı. Sesler gelmeye başladı. Felaket şekilde sesler çıktı. Tüm yolcular herkes geri dönelim diye söyledi. Mürettebatın hepsi 'Bir şey yok, biz her zaman bu güzergahı kullanıyoruz' dediler. Sürati azaltın dedik. Yavaşlarsak daha çok sesler duyarsınız dediler.

Girne’deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız

"BİZ EN ÖNDE OLDUĞUMUZ İÇİN CAN YELEĞİ VARDI"

Zaten bir süre sonra ön taraftan su almaya başladı. Tabi can havliyle herkes 'güverteye çıkın' diye bağırdı. Herkes birbirini iterek çıktı. Biz can yeleklerimizi bulduk. Biz en önde olduğumuz için can yeleği vardı. Bizim bir arkadaş öne gitti ve gelin dedi. Rahmetli Nihat abi de tam arkamdaydı. Yukarı çıktık. Nihat abi ortada yoktu, Ahmet abi de denize atlamıştı.

Girne’deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Bana da 'atla atla' diye seslendi ancak benim ayağımda sıkıntı olduğu için atlamadım. Yani anlatılmıyor orada olmak, yaşamak başkaydı. Böyle büyük bir facia yaşadık. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin büyüklüğünü çok güzel şekilde gördük. Devletimize Allah yorgunluk vermesin. Bizi en güzel şekilde ağırladılar. En güzel otellerde kaldık. Sağlık kontrollerimiz yapıldı" dedi.

Girne’deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız

'BANA BİZ BURADAN ÇIKAMAYACAĞIZ, DEDİ'

Mehmet Tuga, olay anında büyük bir kargaşanın olduğunu ifade ederek, yaşamını yitiren arkadaşının kendisine 'Biz buradan çıkamayacağız' dediğini söyledi.

Girne’deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız

"AKINTIYA GİDERKEN TUTUNDUM"

Tuga, "O an herkes birbirini ittiriyor. Nihat abi bana 'Biz çıkamayacağız, gittik' dedi. İnşallah çıkarız dedim ama olmadı. Ben kayınca yuvarlandım. Akıntıya giderken tutundum. Geri kendimi sakin bir yere aldım. Tekrar 2-3 dakika sonra kalktık Nihat yoktu. Bir kadınla çocuk vardı. Ne oldu dedim öne kaçtılar diye söylediler.

Girne’deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız

Ön tarafta da baya bir su vardı. Nihat abi muhtemelen kaçtı ve kafasını çarptı diye tahmin ediyorum. Can yeleği olmasa o da kayıpların arasında olurdu. Çok değerli bir arkadaşımızdı, Büyük bir kaybımız oldu. Allah ailesine sabır versin" diye konuştu.

Girne’deki gemi faciasında şok detay! Sağ kurtarılan yolcu anlattı! Yavaşlayın sözlerine akılalmaz cevap: Daha çok ses duyarsınız

Nihat Balyemez'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

#MERSİN #GİRNE