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Girne'deki gemi faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti: Soruşturmada akılalmaz detaylar ortaya çıktı!

Girne'de Filo Denizcilik'e ait yolcu gemisinin batması sonucu yaşanan kazada 14 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de kaybolmuştu. Gemi faciasında ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlı üçüncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Polis, bugüne kadar 295 ifade alındığını, 5 kişi hakkında derdest emri bulunduğunu, geminin kara kutusunun henüz bulunamadığını ve Türkiye'den bazı belge ve sertifikaların beklendiğini açıkladı. Öte yandan yürek burkan olayın soruşturmasına ilişkin akılalmaz detaylar ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 11.09.2026 12:45 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 12:47