Girne’deki gemi faciasında 14 kişi hayatını kaybetmişti: Soruşturmada akılalmaz detaylar ortaya çıktı!

Girne'de Filo Denizcilik'e ait yolcu gemisinin batması sonucu yaşanan kazada 14 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de kaybolmuştu. Gemi faciasında ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlı üçüncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Polis, bugüne kadar 295 ifade alındığını, 5 kişi hakkında derdest emri bulunduğunu, geminin kara kutusunun henüz bulunamadığını ve Türkiye'den bazı belge ve sertifikaların beklendiğini açıkladı. Öte yandan yürek burkan olayın soruşturmasına ilişkin akılalmaz detaylar ortaya çıktı...