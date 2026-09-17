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Girne’deki gemi faciasında sağ kurtulmuştu! Kabus dolu anları böyle anlattı: ‘Cesetler üzerimize geliyordu’
Girne’deki gemi faciasında sağ kurtulmuştu! Kabus dolu anları böyle anlattı: ‘Cesetler üzerimize geliyordu’
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta yaşanan gemi kazasında 241 kişiyi kurtarırken, 8 kişi hayatını kaybetmişti. O faciadan sağ kurtulan Emrah Temel, geminin içinde mahsur kaldığı anlarda yaşam ümidini kaybettiğini söyleyerek yaşadığı kabus dolu dakikaları anlattı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 17.09.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 16:23