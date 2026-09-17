Girne’deki gemi faciasında sağ kurtulmuştu! Kabus dolu anları böyle anlattı: ‘Cesetler üzerimize geliyordu’

"DALGALAR İKİNCİ KATA KADAR ULAŞIYORDU'



Gemi limandayken denizin durgun olduğunu ancak limandan ayrılmasının ardından sarsıntıların giderek arttığını ifade eden Temel, ikinci katta olmalarına rağmen dalgaların camlara kadar ulaştığını söyledi. Emrah Temel, "Limandayken bir şey yoktu, su durgundu. Limandan çıktığımız anda hızlı gidiyorduk. Dalgaların arasında sarsılmaya başladık ve sarsıntı giderek çoğaldı. İkinci katta olduğumuz halde dalgaların suyu bizim cama kadar geliyordu. Cam tarafında oturuyorduk. Dalgalar cama gelince biz de korktuk" diye konuştu.

'BİZE 'BU TÜR ŞEYLERE ALIŞKINIZ SIKINTI YOK' DEDİLER'



Yaşananların ardından gemideki çalışanlara seferin iptal edilmesi yönünde çağrıda bulunduklarını belirten Temel, "Oradaki çalışanlara, 'Artık iptal edin, geri dönelim. Çünkü gidilecek bir hava şartı değil' dedik. İçerideki yolcular da bizimle beraber aynı şeyi söylemeye çalıştılar. 'İptal edin, geri dönelim' dediler. Bize, 'Bir şey olmaz. Bir saat böyle sürer, bir saatten sonra gemi durgun olur. Siz alışkın değilsiniz, biz bu tür şeylere alışkınız. Korkmayın, sıkıntı yok' dediler. Biz de yerimize oturduk. 'Korkmayın' denilmesinden 5-10 dakika sonra gemimiz maalesef yan yatarak alabora oldu" ifadelerini kullandı.