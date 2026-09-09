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Girne'deki gemi faciasından sağ kurtuldular: Gaziantepli 2 kuzen dehşet anlarını anlattı
Girne'deki gemi faciasından sağ kurtuldular: Gaziantepli 2 kuzen dehşet anlarını anlattı
Girne açıklarında alabora olan gemiden sağ kurtulan Gaziantepli kuzenler 18 yaşındaki Özgür Taylan Kaplan ile 20 yaşındaki Ali Kaan İster, olay sonrası memleketlerine dönerek ailelerine kavuştu. Girne'ye üniversite kaydı için gittiklerini ve dönüş yolcuğu sırasında olayın yaşandığını söyleyen kuzenler facia anlarında yaşadıklarını anlattı.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 10:08