Girne’deki gemi faciasından sağ kurtuldular: Gaziantepli 2 kuzen dehşet anlarını anlattı

O sırada koltuk altında can yeleği bulduk ve onları giydik hemen. Diğer insanlara da yardımcı olduk ve gemiden çıkmaya çalıştık. Kuzenimi yukarıdakiler camdan çekerek çıkardı ama ben çıkamadım ve sırada üzerime klima düştü. Kafadan darbe aldım bir kaç kez. O anlarda resmen can pazarı vardı. Bir kaç kişi kapıdan çıktıktan sonra ben de o tarafa yönelip kendimi kapıdan dışarı attım. Sonrasında birkaç tane çocuğu kurtardık. Sonrasında dışarıya çıktım ve Taylan'ı aradım. O sırada yoğun dalga vardı, insanlar suya atlıyordu ama dalga nedeniyle sürekli batıp çıkıyorlardı.