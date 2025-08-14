Trend Galeri Trend Yaşam Gitmesine İzin Ver filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

"Gitmesine İzin Ver", oğullarını kaybettikten sonra yaşadıkları büyük acının gölgesinde kalan bir çiftin, torunlarını yeniden ailelerine katma mücadelesini konu alıyor. Hayatlarının en zor döneminde, geçmişin yaraları ve derin kayıpların ağırlığıyla yüzleşen çift, hem kendi yas süreçleriyle başa çıkmaya hem de torunlarını sevgi dolu bir yuvaya kavuşturmaya çalışıyor. Dram ve gerilim unsurlarını harmanlayan film, aile bağlarının gücünü, kayıpların insan ruhunda bıraktığı izleri ve sevgi uğruna verilen zorlu mücadeleyi gözler önüne seriyor. Peki, Gitmesine İzin Ver filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

GİTMESİNE İZİN VER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gitmesine İzin Ver, oğullarını kaybetmelerinin ardından torunlarını ailelerine katmaya çalışan bir çiftin yaşamına odaklanıyor. Emekli şerif George Blackledge ve eşi Margaret, oğullarını kaybetmenin acısıyla baş etmeye çalışır. Artık onların hayattaki tek amacı, torunlarını bulup ailelerine dahil edebilmektir.

Çift, tehlikeli bir aileyle birlikte kalan genç torunlarını kurtarmak için Montana'daki çiftliklerinden ayrılarak Dakota'ya gider. Blanche Weboy tarafından yönetilen ailenin yanına geldiklerinde George ve Margaret, onların çocuğu bırakmayacaklarını anlar. Aileleri uğruna savaşmak zorunda kalan George ve Margaret, torunlarını yanlarına almayı başarabilecek midir?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kevin Costner – George Blackledge
Diane Lane – Margaret Blackledge
Lesley Manville – Blanche Weboy
Kayli Carter – Lorna Blackledge

