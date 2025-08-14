Trend Galeri Trend Yaşam Gitmesine İzin Ver filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

"Gitmesine İzin Ver", oğullarını kaybettikten sonra yaşadıkları büyük acının gölgesinde kalan bir çiftin, torunlarını yeniden ailelerine katma mücadelesini konu alıyor. Hayatlarının en zor döneminde, geçmişin yaraları ve derin kayıpların ağırlığıyla yüzleşen çift, hem kendi yas süreçleriyle başa çıkmaya hem de torunlarını sevgi dolu bir yuvaya kavuşturmaya çalışıyor. Dram ve gerilim unsurlarını harmanlayan film, aile bağlarının gücünü, kayıpların insan ruhunda bıraktığı izleri ve sevgi uğruna verilen zorlu mücadeleyi gözler önüne seriyor. Peki, Gitmesine İzin Ver filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?