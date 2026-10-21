Gizemli yaratık çiftliklere dadandı: Hayvanları kaçırıp karanlıkta kayboluyor!

CHUPACABRA BENZETMESİ YAPILDI

Gizemli görüntüler, bazı kişilerin Meksika ve Latin Amerika folklorunda çiftlik hayvanlarına saldırdığı anlatılan efsanevi Chupacabra'yı hatırlamasına neden oldu. Başka kişiler ise canlının bilinen bir hayvanın mutasyona uğramış hali veya şekil değiştirebilen bir varlık olabileceğini öne sürdü.

Ancak bu yorumları doğrulayacak bilimsel bir bulgu bulunmuyor.