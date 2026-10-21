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Gizemli yaratık çiftliklere dadandı: Hayvanları kaçırıp karanlıkta kayboluyor!

Meksika'da çiftlikleri korkuya sürükleyen gizemli yaratık kameralara yakalandı. Duvarlara tırmanan, dört ayak üzerinde ilerleyen ve karanlıkta kaybolan bu tuhaf canlı, görenleri dehşete düşürdü.

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Giriş Tarihi: 21.10.2026 16:15 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 16:17
Gizemli yaratık çiftliklere dadandı: Hayvanları kaçırıp karanlıkta kayboluyor!

The Sun gazetesinin haberine göre, Meksika'nın kuzeyindeki Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentinde kaydedilen görüntüler, bölgede endişeye yol açtı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, yuvarlak kafalı, tüysüz, uzun kol ve bacaklara sahip, kuyruklu bir canlıya benzeyen şekil görülüyor.

Gizemli yaratık çiftliklere dadandı: Hayvanları kaçırıp karanlıkta kayboluyor!

DUVARA TIRMANIP KARANLIKTA KAYBOLDU

Görüntülerde gizemli canlının bir duvarı aşarak dört ayak üzerinde ilerlediği ve ince parmaklarını kullandığı izlenimi oluşuyor. Bölgede yaşayan bazı kişiler, çiftliklerde tavuk, horoz ve tavşanların saldırıya uğradığını, hayvanların gizemli canlı tarafından ağzıyla taşınıp karanlıkta kaybolduğunu öne sürdü.

Gizemli yaratık çiftliklere dadandı: Hayvanları kaçırıp karanlıkta kayboluyor!

Ancak görüntülerdeki varlığın hangi türe ait olduğunu ortaya koyan biyolojik bir kanıt henüz sunulmadı.

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Gizemli yaratık çiftliklere dadandı: Hayvanları kaçırıp karanlıkta kayboluyor!

"BİR AVCI AMA UZAYLI DEMİYORUM"

Paranormal olayları araştıran Jaime Maussan, görüntüleri ve bölgeden gelen anlatımları inceledi. Maussan, yerel basına yaptığı açıklamada canlının çevik ve zeki göründüğünü, bilinen türlerden farklı olabileceğini savundu.

Gizemli yaratık çiftliklere dadandı: Hayvanları kaçırıp karanlıkta kayboluyor!

Maussan, "Bu bir avcı. Uzaylı olduğunu söylemiyorum ama korkutucu bir şey" ifadelerini kullandı.

Gizemli yaratık çiftliklere dadandı: Hayvanları kaçırıp karanlıkta kayboluyor!

Araştırmacı, bölgedeki iddiaları daha ayrıntılı incelemek amacıyla yeni kameralar ve tuzaklar kurmayı planladığını belirtti. Ekibinin iz kameralarıyla elde edildiğini söylediği fotoğraflarda görülen canlının uzmanlar tarafından da tanımlanamadığını öne sürdü.

Gizemli yaratık çiftliklere dadandı: Hayvanları kaçırıp karanlıkta kayboluyor!

CHUPACABRA BENZETMESİ YAPILDI

Gizemli görüntüler, bazı kişilerin Meksika ve Latin Amerika folklorunda çiftlik hayvanlarına saldırdığı anlatılan efsanevi Chupacabra'yı hatırlamasına neden oldu. Başka kişiler ise canlının bilinen bir hayvanın mutasyona uğramış hali veya şekil değiştirebilen bir varlık olabileceğini öne sürdü.

Ancak bu yorumları doğrulayacak bilimsel bir bulgu bulunmuyor.

Gizemli yaratık çiftliklere dadandı: Hayvanları kaçırıp karanlıkta kayboluyor!

YETKİLİLERDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bölgede korkunun yayıldığına yönelik iddialara rağmen yerel yetkililer, bilinmeyen bir hayvanın çiftliklere saldırdığı yönünde doğrulanmış bir bildirim almadıklarını açıkladı.

Gizemli yaratık çiftliklere dadandı: Hayvanları kaçırıp karanlıkta kayboluyor!

Ciudad Juarez Sivil Koruma Direktörü Sergio Rodríguez, kurumlarına söz konusu canlının varlığını doğrulayan herhangi bir ihbar ulaşmadığını söyledi.

Gizemli yaratık çiftliklere dadandı: Hayvanları kaçırıp karanlıkta kayboluyor!

Görüntülerin daha ayrıntılı incelenmesi gerekiyor. Şimdilik kayıtlardaki şeklin ne olduğu ve hayvan saldırılarıyla gerçekten bağlantısı bulunup bulunmadığı belirsizliğini koruyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#MEKSİKA