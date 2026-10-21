Gizemli yaratık çiftliklere dadandı: Hayvanları kaçırıp karanlıkta kayboluyor!

The Sun gazetesinin haberine göre, Meksika'nın kuzeyindeki Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentinde kaydedilen görüntüler, bölgede endişeye yol açtı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, yuvarlak kafalı, tüysüz, uzun kol ve bacaklara sahip, kuyruklu bir canlıya benzeyen şekil görülüyor. DUVARA TIRMANIP KARANLIKTA KAYBOLDU Görüntülerde gizemli canlının bir duvarı aşarak dört ayak üzerinde ilerlediği ve ince parmaklarını kullandığı izlenimi oluşuyor. Bölgede yaşayan bazı kişiler, çiftliklerde tavuk, horoz ve tavşanların saldırıya uğradığını, hayvanların gizemli canlı tarafından ağzıyla taşınıp karanlıkta kaybolduğunu öne sürdü. Ancak görüntülerdeki varlığın hangi türe ait olduğunu ortaya koyan biyolojik bir kanıt henüz sunulmadı. 'BİR AVCI AMA UZAYLI DEMİYORUM' Paranormal olayları araştıran Jaime Maussan, görüntüleri ve bölgeden gelen anlatımları inceledi. Maussan, yerel basına yaptığı açıklamada canlının çevik ve zeki göründüğünü, bilinen türlerden farklı olabileceğini savundu. Maussan, 'Bu bir avcı. Uzaylı olduğunu söylemiyorum ama korkutucu bir şey' ifadelerini kullandı. Araştırmacı, bölgedeki iddiaları daha ayrıntılı incelemek amacıyla yeni kameralar ve tuzaklar kurmayı planladığını belirtti. Ekibinin iz kameralarıyla elde edildiğini söylediği fotoğraflarda görülen canlının uzmanlar tarafından da tanımlanamadığını öne sürdü. CHUPACABRA BENZETMESİ YAPILDI Gizemli görüntüler, bazı kişilerin Meksika ve Latin Amerika folklorunda çiftlik hayvanlarına saldırdığı anlatılan efsanevi Chupacabra'yı hatırlamasına neden oldu. Başka kişiler ise canlının bilinen bir hayvanın mutasyona uğramış hali veya şekil değiştirebilen bir varlık olabileceğini öne sürdü. Ancak bu yorumları doğrulayacak bilimsel bir bulgu bulunmuyor. YETKİLİLERDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA Bölgede korkunun yayıldığına yönelik iddialara rağmen yerel yetkililer, bilinmeyen bir hayvanın çiftliklere saldırdığı yönünde doğrulanmış bir bildirim almadıklarını açıkladı. Ciudad Juarez Sivil Koruma Direktörü Sergio Rodríguez, kurumlarına söz konusu canlının varlığını doğrulayan herhangi bir ihbar ulaşmadığını söyledi. Görüntülerin daha ayrıntılı incelenmesi gerekiyor. Şimdilik kayıtlardaki şeklin ne olduğu ve hayvan saldırılarıyla gerçekten bağlantısı bulunup bulunmadığı belirsizliğini koruyor.