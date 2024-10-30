Trend Galeri Trend Yaşam

Gökdelenden düşerek hayatını kaybeden Semanur Arslan'ın veda mektubuna ulaşıldı! "Mahşerde görüşürüz..."

Ankara'daki bir gökdelenden düşerek hayatını kaybeden binicilik öğretmeni Semanur Arslan'ın (27) ölümü, geride pek çok soru işareti bıraktı. Genç kadının şifreli telefonunda, kendisine ait olduğu düşünülen "Dünyanıza beni sığdıramadınız. Herkes suçlu, benim canım herkese yük olsun. Mahşerde görüşürüz" şeklinde bir intihar mektubu bulundu. Ailesi, olayın intihar süsü verilmiş bir cinayet olduğunu savunarak, "Anneciğim, yarın döneceğim" dedi. Ama dönemedi. Benim kızımın dönmesine izin vermediler. Kızım hayat doluydu, asla intihar etmedi" diyerek olayın bir an önce aydınlatılmasını ve sorumluların en ağır şekilde yargılanmasını talep ederken, olayı derinleştiren ekipler ise; Semanur Arslan'ın odadaki pencere çerçevesine çıkarak bir süre oturduğu ve ardından aşağıya atladığı yönünde bulgulara ulaştı; çerçevenin Arslan'ın oturduğu kısımdaki tozların silindiği gözlemlendi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 30.10.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 06:58
Gökdelenden düşerek hayatını kaybeden Semanur Arslan’ın veda mektubuna ulaşıldı! Mahşerde görüşürüz...

Binicilik öğretmeni Semanur Arslan (27), 20 Ekim'de Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki bir gökdelende oturan arkadaşlarına oturmaya gitti. Ancak o gece 43. kattan düşerek hayatını kaybetti. İlerleyen saatlerde yerde bir kadın cesedi gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Gökdelenden düşerek hayatını kaybeden Semanur Arslan’ın veda mektubuna ulaşıldı! Mahşerde görüşürüz...

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemede ölen kişinin Semanur Arslan olduğu ve 43. kattan düştüğü tespit edildi.

Gökdelenden düşerek hayatını kaybeden Semanur Arslan’ın veda mektubuna ulaşıldı! Mahşerde görüşürüz...

"SÜREKLİ AĞLIYORDU"

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde bulunan Ferhat D. (43) ile Ezgi Ö. (31) gözaltına alarak soruşturma başlattı.

Olayla ilgili ifadesi alınan Ferhat D.'nin Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında ise Arslan'ı göremediklerini söyledi.

Gökdelenden düşerek hayatını kaybeden Semanur Arslan’ın veda mektubuna ulaşıldı! Mahşerde görüşürüz...

Ezgi Ö.'nün ise ifadesinde, Arslan'ın erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti.

Gökdelenden düşerek hayatını kaybeden Semanur Arslan’ın veda mektubuna ulaşıldı! Mahşerde görüşürüz...

"CAM ÇERÇEVESİNDEKİ DETAY"

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin derinleştirdiği soruşturmada, İstanbul'dan gelen Ezgi Ö. ve Semanur Arslan'ın, Ferhat D. ile birlikte bir eğlence mekânında vakit geçirdikten sonra 1+1 olan bir rezidansa geçtikleri belirlendi. Rezidansta 36 saat kaldıkları ve yalnızca temel ihtiyaçlar için Ferhat D.'nin dışarı çıktığı tespit edildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA