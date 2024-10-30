Gökdelenden düşerek hayatını kaybeden Semanur Arslan'ın veda mektubuna ulaşıldı! "Mahşerde görüşürüz..."

"CAM ÇERÇEVESİNDEKİ DETAY"

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin derinleştirdiği soruşturmada, İstanbul'dan gelen Ezgi Ö. ve Semanur Arslan'ın, Ferhat D. ile birlikte bir eğlence mekânında vakit geçirdikten sonra 1+1 olan bir rezidansa geçtikleri belirlendi. Rezidansta 36 saat kaldıkları ve yalnızca temel ihtiyaçlar için Ferhat D.'nin dışarı çıktığı tespit edildi.