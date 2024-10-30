Gökdelenden düşerek hayatını kaybeden Semanur Arslan'ın veda mektubuna ulaşıldı! "Mahşerde görüşürüz..."
Ankara'daki bir gökdelenden düşerek hayatını kaybeden binicilik öğretmeni Semanur Arslan'ın (27) ölümü, geride pek çok soru işareti bıraktı. Genç kadının şifreli telefonunda, kendisine ait olduğu düşünülen "Dünyanıza beni sığdıramadınız. Herkes suçlu, benim canım herkese yük olsun. Mahşerde görüşürüz" şeklinde bir intihar mektubu bulundu. Ailesi, olayın intihar süsü verilmiş bir cinayet olduğunu savunarak, "Anneciğim, yarın döneceğim" dedi. Ama dönemedi. Benim kızımın dönmesine izin vermediler. Kızım hayat doluydu, asla intihar etmedi" diyerek olayın bir an önce aydınlatılmasını ve sorumluların en ağır şekilde yargılanmasını talep ederken, olayı derinleştiren ekipler ise; Semanur Arslan'ın odadaki pencere çerçevesine çıkarak bir süre oturduğu ve ardından aşağıya atladığı yönünde bulgulara ulaştı; çerçevenin Arslan'ın oturduğu kısımdaki tozların silindiği gözlemlendi.
Giriş Tarihi: 30.10.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 06:58