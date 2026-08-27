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Gökyüzünde 'Cazimi' Kapısı Açılıyor: Bu Saatler Arasında Sakın Bunları Yapmayın!

Astroloji dünyasında yılın en güçlü ve nadir doğa olaylarından biri olarak kabul edilen "Cazimi" dönemi başlıyor. Zihni, iletişimi ve kararları temsil eden Merkür gezegeninin Güneş'in tam merkezine yerleşeceği bu özel zaman dilimi, niyetlerin gerçekleşme gücünü zirveye taşıyacak. İşte Merkür Cazimi'nin gerçekleşeceği saat aralığı ve yapılması gerekenler…

Giriş Tarihi: 27.08.2026 14:25 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 14:30
Gökyüzünde ’Cazimi’ Kapısı Açılıyor: Bu Saatler Arasında Sakın Bunları Yapmayın!

Gökyüzü uzmanları, 27 Ağustos tarihinde yaşanacak nadir astrolojik olaya dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Astrolojide "Güneş'in kalbinde" anlamına gelen Cazimi konumuna geçecek olan Merkür; düşüncelerin berraklaşacağı, niyetlerin evrene katlanarak yayılacağı güçlü bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Türkiye saatiyle 27 Ağustos 13.15'te başlayacak bu özel süreç, 28 Ağustos gece saat 02.54'e kadar devam edecek.

Gökyüzünde ’Cazimi’ Kapısı Açılıyor: Bu Saatler Arasında Sakın Bunları Yapmayın!

GÖKYÜZÜNDE "GÜNEŞ'İN KALBİ" DÖNEMİ

Cazimi, geleneksel astrolojide bir gezegenin Güneş ile tam kavuşum haline girerek (0°17' veya daha az mesafede) Güneş'in kalbinde kabul edilmesi durumudur.

Gökyüzünde ’Cazimi’ Kapısı Açılıyor: Bu Saatler Arasında Sakın Bunları Yapmayın!

ENERJİ KATLANIYOR

Zihin, iletişim, öğrenme ve karar alma süreçlerini yöneten Merkür; Güneş'in güçlü enerjisiyle birleştiğinde temsil ettiği tüm temalar görünür ve etkili hale gelir.

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Gökyüzünde ’Cazimi’ Kapısı Açılıyor: Bu Saatler Arasında Sakın Bunları Yapmayın!

EN GÜÇLÜ AN

Cazimi etkisinin Türkiye saatiyle 27 Ağustos günü saat 20.00 - 20.05 arasında zirve noktasına ulaşacağı öngörülüyor.

Gökyüzünde ’Cazimi’ Kapısı Açılıyor: Bu Saatler Arasında Sakın Bunları Yapmayın!

SAAT 13.15 İLE 02.54 ARASINA DİKKAT!

27 Ağustos saat 13.15'te açılacak olan bu özel zaman dilimi 28 Ağustos gece 02.54'te sona erecek. Gökyüzünün sunduğu bu nadir fırsat penceresinde uzmanların tavsiyeleri şu şekilde sıralanıyor:

Gökyüzünde ’Cazimi’ Kapısı Açılıyor: Bu Saatler Arasında Sakın Bunları Yapmayın!
  • Net ve Detaylı Olun: Başarının, paranın ve hayal ettiğiniz ilişkinin detaylarını muğlak bırakmadan belirleyin.
  • Olumsuz Düşüncelerden Kaçının: Bu süreçteki en büyük risk karamsar cümleler kurmaktır. Zihni ve düşünceleri tamamen olumlu hedeflere yöneltmek büyük önem taşıyor.
  • Harekete Geçin: İster meditasyon yapın, ister dileklerinizi yazın ya da gelecek planlarınızı somutlaştırın; zihninizi toplamak için alarmınızı kurmayı unutmayın.
Gökyüzünde ’Cazimi’ Kapısı Açılıyor: Bu Saatler Arasında Sakın Bunları Yapmayın!

CAZİMİ ETKİSİ BURÇLARA NASIL YANSIYACAK?

Merkür Cazimi'nin 12 burç üzerindeki olası etkileri şu temalar çerçevesinde şekillenecek:

  • Koç: Yeni başlangıçlar, cesaret ve liderlik
  • Boğa: Maddi güven, finansal değerler ve ilişkiler
  • İkizler: İletişim, eğitim ve bilgi alışverişi
  • Yengeç: Aile, geçmiş ve duygusal konular
Gökyüzünde ’Cazimi’ Kapısı Açılıyor: Bu Saatler Arasında Sakın Bunları Yapmayın!
  • Aslan: Yaratıcılık, özgüven ve kendini ifade etme
  • Başak: Düzen, sağlık ve detay gerektiren işler
  • Terazi: İlişkiler, ortaklıklar ve sosyal bağlar
  • Akrep: Dönüşüm, kriz yönetimi ve gizli konular
Gökyüzünde ’Cazimi’ Kapısı Açılıyor: Bu Saatler Arasında Sakın Bunları Yapmayın!
  • Yay: Eğitim, yolculuklar ve yeni ufuklar
  • Oğlak: Kariyer, uzun vadeli hedefler ve sorumluluklar
  • Kova: Yenilik, teknoloji ve toplumsal konular
  • Balık: Sezgiler, ruhsal konular ve hayal gücü
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör