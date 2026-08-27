Gökyüzünde 'Cazimi' Kapısı Açılıyor: Bu Saatler Arasında Sakın Bunları Yapmayın!
Astroloji dünyasında yılın en güçlü ve nadir doğa olaylarından biri olarak kabul edilen "Cazimi" dönemi başlıyor. Zihni, iletişimi ve kararları temsil eden Merkür gezegeninin Güneş'in tam merkezine yerleşeceği bu özel zaman dilimi, niyetlerin gerçekleşme gücünü zirveye taşıyacak. İşte Merkür Cazimi'nin gerçekleşeceği saat aralığı ve yapılması gerekenler…
Giriş Tarihi: 27.08.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 14:30