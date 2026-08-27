Gökyüzünde ’Cazimi’ Kapısı Açılıyor: Bu Saatler Arasında Sakın Bunları Yapmayın!

Gökyüzü uzmanları, 27 Ağustos tarihinde yaşanacak nadir astrolojik olaya dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Astrolojide "Güneş'in kalbinde" anlamına gelen Cazimi konumuna geçecek olan Merkür; düşüncelerin berraklaşacağı, niyetlerin evrene katlanarak yayılacağı güçlü bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Türkiye saatiyle 27 Ağustos 13.15'te başlayacak bu özel süreç, 28 Ağustos gece saat 02.54'e kadar devam edecek.