Gökyüzünde görsel şölen! 2026 Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

TAM GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDEN İZLENECEK?

Tam tutulma hattı; Grönland, İzlanda, Rusya'nın kuzeyi, İspanya ve Portekiz'in kuzeydoğusundaki küçük bir bölgeden geçecek. Atlas Okyanusu üzerindeki bazı noktalar da tam tutulma hattında yer alacak. Kuzey Amerika'nın bir bölümü, Kanada'nın büyük kısmı, Avrupa'nın geniş kesimi ve Afrika'nın kuzeybatısında ise parçalı Güneş tutulması gözlemlenecek. İspanya, Avrupa'da tam tutulmanın en geniş alanda izlenebileceği ülke olacak.