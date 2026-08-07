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Gökyüzünde görsel şölen! 2026 Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi, nasıl izlenir?
Gökyüzünde görsel şölen! 2026 Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi, nasıl izlenir?
Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri için geri sayım sürüyor. Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle meydana gelecek tam Güneş tutulması, dünyanın belirli bölgelerinden izlenebilecek. Peki, 2026 Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye'den görülecek mi?
Giriş Tarihi: 06.08.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 06:23