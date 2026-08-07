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Gökyüzünde görsel şölen! 2026 Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi, nasıl izlenir?

Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri için geri sayım sürüyor. Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle meydana gelecek tam Güneş tutulması, dünyanın belirli bölgelerinden izlenebilecek. Peki, 2026 Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye'den görülecek mi?

Giriş Tarihi: 06.08.2026 14:57 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 06:23
Gökyüzünde görsel şölen! 2026 Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Ağustos ayında gerçekleşecek tam Güneş tutulması sırasında bazı bölgelerde gündüz kısa süreliğine karanlığa dönüşecek. Tutulmayı gözlemlemek isteyenler, gökyüzü olayının tarihini ve izlenebileceği ülkeleri merak ediyor.

Gökyüzünde görsel şölen! 2026 Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

2026 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2026 yılının ikinci Güneş tutulması, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. Tam Güneş tutulması sırasında Ay, Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'in görünen yüzünü belirli bölgelerde tamamen kapatacak.

NASA'nın verilerine göre tam tutulma, izlenebildiği çoğu noktada iki dakikadan kısa sürecek. Tutulma hattının merkezine yakın bazı bölgelerde ise süre iki dakikayı aşacak.

Gökyüzünde görsel şölen! 2026 Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

12 Ağustos'ta gerçekleşecek Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek. Türkiye, tutulmanın tam veya parçalı olarak izlenebileceği alanın dışında kalacak. Bu nedenle tutulmanın Türkiye için başlangıç, en yüksek evre ve bitiş saati bulunmuyor. Gökyüzü olayını takip etmek isteyenler, uzay kuruluşlarının internet üzerinden yapacağı canlı yayınları izleyebilecek.

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Gökyüzünde görsel şölen! 2026 Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

TAM GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDEN İZLENECEK?

Tam tutulma hattı; Grönland, İzlanda, Rusya'nın kuzeyi, İspanya ve Portekiz'in kuzeydoğusundaki küçük bir bölgeden geçecek. Atlas Okyanusu üzerindeki bazı noktalar da tam tutulma hattında yer alacak. Kuzey Amerika'nın bir bölümü, Kanada'nın büyük kısmı, Avrupa'nın geniş kesimi ve Afrika'nın kuzeybatısında ise parçalı Güneş tutulması gözlemlenecek. İspanya, Avrupa'da tam tutulmanın en geniş alanda izlenebileceği ülke olacak.

Gökyüzünde görsel şölen! 2026 Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

GÜNEŞ TUTULMASI CANLI NASIL İZLENİR?

NASA'nın canlı yayını 12 Ağustos'ta Türkiye saatiyle 20.15'te başlayacak. Yayın, kurumun resmi internet sitesi ve dijital kanalları üzerinden takip edilebilecek.