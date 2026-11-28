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Google'ın asıl planı şaşırttı! Şirketler kendi kuyusunu kazıyor sanılıyordu, asıl hedef bambaşka çıktı!
Google'ın asıl planı şaşırttı! Şirketler kendi kuyusunu kazıyor sanılıyordu, asıl hedef bambaşka çıktı!
İnternetten alışveriş yaparken onlarca siteyi gezip ürünleri karşılaştırdığımız günler geride mi kalıyor? Yapay zekâ asistanları, tüketicilerin karar verme sürecinde giderek daha etkili hale gelirken markaların da dijital dünyadaki görünürlük stratejilerini değiştirmesi gerekiyor. Yazarımız Mevlüt Tezel, yapay zekânın alışverişte üstlendiği yeni rolü ve markaları bekleyen değişimi yazdı.
Giriş Tarihi: 28.11.2026 06:29