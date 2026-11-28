"Eyvah, nüfus yaşlanıyor, iş bitti" diye karalar bağlanıyor ama ben olaya biraz da diğer pencereden bakıyorum.

Yapay zekâ ve otomasyon bu hızla giderken gelecekte daha az gençle de çarklar dönebilir.

Otomasyon, yapay zekâ ve verimlilik artışı, daha az genç nüfusla bile üretimin sürebileceği ihtimalini doğuruyor. Yüksek doğum hızı tek başına avantaj değildir.