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Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Kimi pembe kumsallarıyla, kimi milyonlarca yıllık doğal oluşumlarıyla, kimi ise gizemini hâlâ koruyan tarihi kalıntılarıyla dikkat çekiyor. Dünyanın en sıra dışı adaları, yalnızca tatil rotaları değil; aynı zamanda doğanın ve insanlık tarihinin en etkileyici hikâyelerine ev sahipliği yapıyor. Volkanik arazilerden biyolüminesansla parlayan kıyılara, yalnızca belirli canlı türlerinin yaşadığı izole ekosistemlerden efsanelere konu olmuş adalara kadar birbirinden ilginç destinasyonları bu galeride bir araya getirdik. İşte keşfedilmeyi bekleyen, dünyanın en ilginç ve en sıra dışı adaları…

Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:34 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 15:38
Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Haritalarda bulması bile zor olan bu sıra dışı adalar, benzersiz doğaları, gizemli geçmişleri ve olağanüstü manzaralarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Dünyanın dört bir yanındaki en ilginç adaları keşfetmeye hazır olun.

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Socotra Adası (Yemen)

Ejderha kanı ağaçları ve tuhaf bitkileriyle Dünya'dan çok uzay hissi verir.

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Hashima Adası (Japonya)

Tamamen terk edilmiş, betonla kaplı bir hayalet şehir adası.

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Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Paskalya Adası (Şili)

Gizemli Moai heykelleri hâlâ nasıl taşındığı bilinmeyen bir medeniyetin izi.

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Vaadhoo Adası (Maldivler)

Geceleri parlayan deniziyle "yıldızlı ada" olarak anılır.

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Sable Adası (Kanada)

Sürekli yer değiştiren kumları ve vahşi atlarıyla ünlüdür.

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Tristan da Cunha (Birleşik Krallık)

Dünyanın en izole yerleşim adalarından biri; en yakın kara binlerce kilometre uzakta.

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Bora Bora (Fransız Polinezyası)

Turistik olmasına rağmen lagününün rengi ve volkanik yapısıyla sıra dışıdır.

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Baffin Adası (Kanada)

Dev fiyortlar, buzullar ve neredeyse hiç bitmeyen geceler.

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Vizesiz seyahat imkânları her geçen gün daha fazla gezgini cezbediyor. Özellikle uzak ve egzotik rotalar, vize kolaylığı sayesinde artık hayal olmaktan çıkıyor. İşte Türk vatandaşlarının vize almadan keşfedebileceği, kültürü ve doğasıyla büyüleyen o gizli rotalar…

Asya – Egzotik & Uzak

1 - Tayland

Vize: Vizesiz (belirli süre)

Neden? Tropik adalar, sokak lezzetleri, tapınaklar

Öne çıkanlar: Phuket, Krabi, Bangkok

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

2 - Endonezya

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Egzotik kültür, plajlar, yoga & doğa

Öne çıkanlar: Ubud, Nusa Penida

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Malezya

Vize: Vizesiz

Neden? Modern şehir + yağmur ormanları

Öne çıkanlar: Kuala Lumpur, Langkawi

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Sri Lanka

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Çay tarlaları, safari, mistik atmosfer

Öne çıkanlar: Ella, Sigiriya

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Hint Okyanusu – Kartpostallık Adalar

Maldivler

Vize: Kapıda vize

Neden? Turkuaz deniz, su üstü bungalovlar

Kime uygun? Balayı, lüks tatil

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Mauritius

Vize: Vizesiz

Neden? Volkanik doğa, mercan resifleri

Artı: Afrika & Asya sentezi kültür

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Seyşeller

Vize: Girişte izin

Neden? Beyaz kum, granit kayalıklar

Öne çıkanlar: La Digue

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Latin Amerika – Uzak & Macera Dolu

Brezilya

Vize: Vizesiz

Neden? Amazonlar, Rio Karnavalı

Öne çıkanlar: Rio, Iguazu Şelaleleri

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Kolombiya

Vize: Vizesiz

Neden? Renkli şehirler, Karayip kıyıları

Öne çıkanlar: Cartagena, Medellín

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Meksika

Vize: E-vize / ABD vizesi ile giriş

Neden? Maya kalıntıları, egzotik mutfak

Öne çıkanlar: Tulum, Cancun

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Afrika – Vahşi & Otantik

Güney Afrika

Vize: Vizesiz

Neden? Safari, şarap bağları, okyanus

Öne çıkanlar: Cape Town

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Zambiya

Vize: Kapıda vize

Neden? Victoria Şelaleleri

Artı: Doğa ve macera

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Fas

Vize: Vizesiz

Neden? Egzotik çarşılar, çöl deneyimi

Öne çıkanlar: Marakeş, Sahra

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Az bilinen egzotik rotalar

Filipinler – 7.000'den fazla ada

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Kamboçya – Angkor Wat tapınakları

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Bolivya – Tuz Gölü (Uyuni)