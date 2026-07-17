Trend Galeri Trend Yaşam Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Gören dünyada olduğuna inanamıyor: İşte en sıra dışı adalar! Parlayan sahiller, sırrı çözülemeyen heykeller...

Kimi pembe kumsallarıyla, kimi milyonlarca yıllık doğal oluşumlarıyla, kimi ise gizemini hâlâ koruyan tarihi kalıntılarıyla dikkat çekiyor. Dünyanın en sıra dışı adaları, yalnızca tatil rotaları değil; aynı zamanda doğanın ve insanlık tarihinin en etkileyici hikâyelerine ev sahipliği yapıyor. Volkanik arazilerden biyolüminesansla parlayan kıyılara, yalnızca belirli canlı türlerinin yaşadığı izole ekosistemlerden efsanelere konu olmuş adalara kadar birbirinden ilginç destinasyonları bu galeride bir araya getirdik. İşte keşfedilmeyi bekleyen, dünyanın en ilginç ve en sıra dışı adaları…

Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:34 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 15:38