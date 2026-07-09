Trend Galeri Trend Yaşam Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...

Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...

Dış görünüşüne bakanlar yanılıyor! Sert ve mor bir zırhla kaplı olan o meyve; kabuğu soyulduğunda sarımsak dişlerini andıran bembeyaz, yumuşak ve sulu dilimleriyle tam bir görsel şölen sunuyor. Doğadaki en güçlü doğal antibiyotiklerden biri sayılan ve yüzyıllar önce ünlü kâşifler tarafından tanıtılan bu tropikal mucize, içerdiği mineral ve vitamin bombasıyla dikkat çekti. İşte doğal antibiyotik olan bu meyveye dair detaylar...

Giriş Tarihi: 09.07.2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 11:23
Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...

Doğanın insanlığa sunduğu bazı egzotik besinler, sadece sıra dışı görünümleriyle değil aynı zamanda barındırdıkları asırlık şifa kaynaklarıyla da modern tıp dünyasının radarına giriyor. Tropikal iklimlerde yetişen ve birçok kültürde "Tanrıların meyvesi" unvanıyla anılan mangosten (mangosteen), son yılların en çok merak edilen gizemli besinleri arasında ilk sırada yer alıyor. Dışarıdan bakıldığında oldukça sert, koyu mor veya siyaha yakın kalın bir kabuğa sahip olan bu egzotik meyve; doğru şekilde kesildiğinde içinden çıkan bambaşka bir dünyayla görenleri hayrete düşürüyor.

Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...

TROPİKAL ORMANLARDAN DÜNYA MUTFAKLARINA UZANAN YOLCULUK

Ortalama 6 ile 25 metre uzunluğa ulaşabilen devasa tropikal ağaçlardan büyük bir titizlikle toplanan mangosten, tarihsel olarak da büyük bir öneme sahip. Bu gizemli meyveyi Avrupa'ya ilk defa tanıtan ve küresel ölçekte adını duyuran kişinin ünlü Portekizli Garcia de Orta olduğu bilinmektedir.

Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...

Filipinler'deki Jolo Adası başta olmak üzere nemli tropikal iklimlerde kendiliğinden ve doğal yollarla yetişen bu meyvenin özleri, o kadar güçlü mineraller içerir ki dizanteri gibi tehlikeli salgın hastalıkların tedavisinde kullanılan özel ilaçların formüllerinde doğrudan mangosten özlerinden faydalanılmaktadır. Ortalama bir portakal büyüklüğünde ve 150 gram ağırlığında olan meyvenin iç kısmındaki beyaz etli doku, doku olarak muz ve ananasın yumuşaklığını anımsatır.

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Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...

BİR MEYVEDEN ÇOK DAHA FAZLASI

Güneydoğu Asya'nın tropikal iklimlerinde yetişen özellikle Malaya ve Sunda adalarında yerel halkın en önemli bitkisel ilacı niteliğini taşıyan mangosten, bünyesinde barındırdığı özel bileşenler sayesinde tam anlamıyla bir sağlık deposudur:

Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...

DOĞAL DETOKS DEPOSU

Çok güçlü bileşikler barındıran antioksidan yapısıyla vücutta biriken zararlı toksinleri hızla arındırır.

Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...

HÜCRE YENİLEYİCİ ETKİ

Hücre koruyucu yapısıyla gebelik döneminde hem anne sağlığını hem de bebek gelişimini güçlü şekilde destekler.

Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...

KANSIZLIĞA KARŞI SAVAŞ

Vücuttaki alyuvar kalitesini ve üretimini artırarak anemi (kansızlık) ile doğrudan mücadele eder.

Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...

ZİHİN AÇICI DOKUNUŞ

Beyin fonksiyonlarını destekleyerek hafızayı güçlendirir ve günlük dikkat dağınıklığını önlemeye yardımcı olur.

Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...

BAĞIŞIKLIK KALESİ

Vücut direncini maksimuma çıkararak tüberküloz (verem) gibi ciddi hastalıklara karşı kalkan görevi üstlenir.

Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...

TÜKETİRKEN "MOR" LEKELERE DİKKAT!

Mangosten tüketmenin oldukça hassas ve eğlenceli bir püf noktası bulunuyor. Meyvenin kalın ve sert olan dış kabuğunu tıpkı karpuz dilimler gibi ya da portakal soyar gibi bıçak yardımıyla hafifçe çizerek rahatlıkla ayırabilirsiniz. Kabuğundan ayrılan yumuşak iç kısmı ise bir tatlı kaşığı yardımıyla ezmeden kolayca tabağa alabilirsiniz.

Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...

Ancak bu noktada uzmanlar çok önemli bir uyarıda bulunuyor: Meyvenin dış kabuğunda bulunan mor sıvı, son derece güçlü bir doğal pigment barındırır. Kabuğu soyarken ellerinizin ve kıyafetlerinizin boyanmaması için mutlaka eldiven kullanılması önerilir; çünkü elinize bulaşan bu koyu mor renk uzun süre çıkmayabilir.

Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...

Tamamen çiğ olarak ve taze taze tüketebileceğiniz mangosteni, dilerseniz yoğurtların üzerine ekleyerek veya gurme dondurma süslemelerinde kullanarak tatlılarınıza son derece ferahlatıcı, lüks bir dokunuş katabilirsiniz.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör