Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...

Doğanın insanlığa sunduğu bazı egzotik besinler, sadece sıra dışı görünümleriyle değil aynı zamanda barındırdıkları asırlık şifa kaynaklarıyla da modern tıp dünyasının radarına giriyor. Tropikal iklimlerde yetişen ve birçok kültürde "Tanrıların meyvesi" unvanıyla anılan mangosten (mangosteen), son yılların en çok merak edilen gizemli besinleri arasında ilk sırada yer alıyor. Dışarıdan bakıldığında oldukça sert, koyu mor veya siyaha yakın kalın bir kabuğa sahip olan bu egzotik meyve; doğru şekilde kesildiğinde içinden çıkan bambaşka bir dünyayla görenleri hayrete düşürüyor.