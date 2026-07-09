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Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...
Gören sarımsak zannediyor! Dışı kapkara içi bembeyaz: Doğanın en güçlü antibiyotiği o meyve...
Dış görünüşüne bakanlar yanılıyor! Sert ve mor bir zırhla kaplı olan o meyve; kabuğu soyulduğunda sarımsak dişlerini andıran bembeyaz, yumuşak ve sulu dilimleriyle tam bir görsel şölen sunuyor. Doğadaki en güçlü doğal antibiyotiklerden biri sayılan ve yüzyıllar önce ünlü kâşifler tarafından tanıtılan bu tropikal mucize, içerdiği mineral ve vitamin bombasıyla dikkat çekti. İşte doğal antibiyotik olan bu meyveye dair detaylar...
Giriş Tarihi: 09.07.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 11:23