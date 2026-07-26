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Görenin iştahını kabartıyor, yiyen bir daha unutamıyor! İşte Türkiye'nin lezzet fırtınası estiren 8 kebap cenneti
Görenin iştahını kabartıyor, yiyen bir daha unutamıyor! İşte Türkiye'nin lezzet fırtınası estiren 8 kebap cenneti
Bu yaz tatilinizi planlarken rotanıza bir kebap durağı ekleyin. Adana'da köz kokusunu içinize çekin, Gaziantep'te kebap çeşitleri arasında kaybolun, Erzurum'da cağ kebabını şiş şiş tadın, Hatay'da tepsi kebabının başından kalkamayın.
Giriş Tarihi: 26.07.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 09:49