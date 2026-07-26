Görenin iştahını kabartıyor, yiyen bir daha unutamıyor! İşte Türkiye’nin lezzet fırtınası estiren 8 kebap cenneti

Bazı yolculuklar bir manzara için yapılır, bazıları denize kavuşmak için... Ben ise itiraf ediyorum bazen sadece iyi bir kebap yemek için kilometrelerce yol gidebilirim. Çünkü kebap, yalnızca etin ateşle buluşması değil. O, bir şehrin kültürü, ustalığı, sabrı ve yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak mirasıdır.

