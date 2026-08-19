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Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

Dünya üzerinde milyonlarca farklı canlı türü yaşamını sürdürürken, böcekler dünyası akılalmaz savunma mekanizmaları ve büyüleyici özellikleriyle bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. 19 yıl boyunca uykuda kalabilenlerden, başı olmadan bir hafta yaşayabilenlere kadar doğanın en garip üyeleri bir araya geldi. İşte karşılaştığınızda dönüp bir daha bakacağınız dünyanın en sıra dışı böcek türleri…

Giriş Tarihi: 19.08.2026 01:49 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 01:52
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

Doğanın en kalabalık ve gizemli topluluğu olan böcekler, ekosistemin gizli kahramanları olarak biliniyor. Ancak bilim insanlarına göre henüz keşfedilmemiş milyonlarca böcek türü daha bulunuyor. Kamuflaj ustalıkları, ölümcül avlanma stratejileri ve hayatta kalma arzularıyla bilimin sınırlarını zorlayan bu canlılar, insanı adeta hayrete düşürüyor. Kimi evlerimizin en kuytu köşelerinde dinozorlar çağından beri varlığını sürdürürken, kimi de ışığıyla avcılarını kandırıyor.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

ORKİDE MANTİS (PEMBE PEYGAMBERDEVESİ)

Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarında yaşayan bu böcek, tam bir kamuflaj ustasıdır. Bir orkide çiçeğini o kadar profesyonelce taklit eder ki, arılar ve sinekler onun bir çiçek olduğunu sanıp üzerine konar. Ancak bu güzelliğin ardında öldürmeye odaklanmış obur bir avcı yatar.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

GÜMÜŞÇÜN

Evlerimizde ve kitaplıklarımızda sıkça gördüğümüz bu kanatsız canlı, Dinozorlar çağından (Oligosen dönemi) beri dünyadadır. Kâğıt ve şekerle beslenirler ve bacakları koptuğunda yeniden çıkarma (rejenerasyon) yeteneğine sahiptirler.

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Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

FINDIK BİTİ

Küçük boyutuna rağmen meşe palamutlarına zarar veren gizli tehdit olarak bilinir.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

DİKEN BÖCEĞİ

Dikenli yapısıyla çevreye uyum sağlayan ve avcılardan saklanan doğal kamuflaj ustasıdır.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

BREZİLYALI TREEHOPPER

Listenin en gizemli üyelerinden biri. Kafasının üzerindeki helikopter pervanesini andıran küre şeklindeki antenlerin ne işe yaradığı hala tam olarak çözülebilmiş değil. Bazı bilim insanları bu yapının düşmanları korkutmak için evrimleştiğini düşünüyor.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

DİRİMSEL IŞILDAYAN HAMAMBÖCEKLERİ

Ekvador'da bulunan bu tür, karanlıkta etrafa ışık saçar. Ancak bu ışığı yolunu bulmak için değil, kendisinin çok zehirli olduğunu düşündürerek avcılarını kandırmak için kullanır. Hamamböcekleri arasında bu özelliğe sahip sadece 3 türden biridir.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

BAZİNGA ARISI

İsmini efsanevi dizi The Big Bang Theory karakteri Sheldon Cooper'ın meşhur repliğinden alan bu arı, Brezilya'da keşfedildi. Vücuduna oranla inanılmaz uzun bir dile sahip olan bu tür, bilim insanlarını uzun süre başka bir tür olduğu konusunda kandırmayı başarmıştır.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

MACLEAY HAYALETİ

Kılık değiştirmede ustadır. Rüzgarda sallanan bir ağaç dalını veya kurumuş yaprağı taklit eder. Kendini tehlikede hissettiğinde ise kuyruğunu bir akrep gibi kıvırarak avcıları korkutur.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

DEV ÇÖP BÖCEĞİ

Avustralya'nın devlerinden biri olan bu böcek, bir insanın eli büyüklüğündedir. En ilginç özelliği ise yaşama azmidir; kafası olmadan tam bir hafta boyunca hayatta kalabilir.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

YUKA BÖCEĞİ

Nevada çölünde yaşayan bu canlı, biyolojik bir mucizeye imza atıyor. Uygun sıcaklık koşulları oluşana kadar 19 yıl boyunca "diyapoz" denilen bir uyku halinde kalabilir. Yani 19 yıl sonra uyanıp hayatına kaldığı yerden devam edebilir.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

BİRGÜN SİNEĞİ

Adı üzerinde ömürlerinin %99'unu su altında larva olarak geçirirler, erginleştiklerinde ise sadece birkaç saat veya birkaç gün yaşarlar. Bu kısa sürede tek amaçları eş bulup üremektir.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

EŞEKARISI GÜVESİ

Görünüşü tıpkı bir eşekarısıdır ama aslında o bir güvedir. Düşmanlarından korunmak için arı kılığına giren bu canlı, saydam kanatlarıyla taklitçiliğin en iyi örneklerinden birini sunar.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

MOPAN KURTLARI

Afrika ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Bu dev imparator güvesi larvaları, yüksek protein içerdiği için toplanıp kurutulur ve gıda pazarlarında satılır. Bazı bölgelerde bu tırtıllardan elde edilen gelir, yıllık kazancın yarısına eşittir.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

GOLYAT BÖCEĞİ

Afrika'nın en ağır böceklerinden biridir. Nedeni tam bilinmese de otoyollarda otomobillerin farlarına atlayarak farların kırılmasına ve kazalara neden olmalarıyla tanınırlar.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

DEV WETA BÖCEĞİ

Yeni Zelanda'ya özgü bu devasa böcek uçamaz ama yok olma tehlikesi altındadır. İlginç bir anatomik özelliği ise kulaklarının dizlerinin hemen altında yer almasıdır.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

KEMAN BÖCEĞİ

Sırtı tam bir keman şeklindedir. Yağmur ormanlarında yaşayan bu etçil böcek, kendisini korumak için düşmanlarına asidik bir sıvı püskürterek onları etkisiz hale getirir.

Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

HELİKOPTER BÖCEĞİ

Erkeklerinin üreme organında fırça benzeri bir yapı bulunur. Bu fırça sayesinde dişideki diğer spermleri temizleyerek kendi neslinin devamını garanti altına alır. Modern helikopter böceklerinin antik atalarının kanat açıklığı ise tam 70 santimetredir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör