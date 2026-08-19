Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...

Doğanın en kalabalık ve gizemli topluluğu olan böcekler, ekosistemin gizli kahramanları olarak biliniyor. Ancak bilim insanlarına göre henüz keşfedilmemiş milyonlarca böcek türü daha bulunuyor. Kamuflaj ustalıkları, ölümcül avlanma stratejileri ve hayatta kalma arzularıyla bilimin sınırlarını zorlayan bu canlılar, insanı adeta hayrete düşürüyor. Kimi evlerimizin en kuytu köşelerinde dinozorlar çağından beri varlığını sürdürürken, kimi de ışığıyla avcılarını kandırıyor.