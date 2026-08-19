Görenler gözlerine inanamıyor! İşte doğanın en sıra dışı böcek türleri...
Dünya üzerinde milyonlarca farklı canlı türü yaşamını sürdürürken, böcekler dünyası akılalmaz savunma mekanizmaları ve büyüleyici özellikleriyle bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. 19 yıl boyunca uykuda kalabilenlerden, başı olmadan bir hafta yaşayabilenlere kadar doğanın en garip üyeleri bir araya geldi. İşte karşılaştığınızda dönüp bir daha bakacağınız dünyanın en sıra dışı böcek türleri…
Giriş Tarihi: 19.08.2026 01:49
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 01:52