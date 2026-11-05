Trend Galeri Trend Yaşam Görenler 'Maşallah' demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat'tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas'ın son hali!

Görenler 'Maşallah' demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat'tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas'ın son hali!

2025 yılının ocak ayında annelik heyecanı yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat, oğluyla olan paylaşımlarını sosyal medya hesabında yayınladı. İşte güzel oyuncunun paylaştığı mutlu aile kareleri ve minik Atlas'ın son hali!

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 05.11.2026 10:56 Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 11:06
Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

Ekranların sevilen ve güzel oyuncusu Zeynep Tuğçe Bayat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, minik oğlu Atlas ve eşiyle olan en özel anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

Başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin 2020 yılında hayatını birleştirmişti. Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak ama istikrarlı bir şekilde sürdüren çift, geçtiğimiz yıl bebek beklediklerini açıklayarak hayranlarına büyük bir sevinç yaşatmıştı.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

Minik Atlas'la birlikte yeni bir hayata adım atan ikili, hem kariyerleri hem de aile yaşamlarıyla magazin gündeminde sık sık yer almaya devam ediyor.

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Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

Çift, 2025 yılında oğulları Atlas'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

MUTLU AİLE KARELERİNE BEĞENİ YAĞDI!

Güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'ın sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı fotoğraflarda, baba Cansel Elçin ve minik Atlas ile olan neşeli anları dikkat çekti.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

Ayrıca fotoğraflarda minik Atlas'ın son hali de dikkat çekti.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderilerin altına ünlü çiftin takipçilerinden "Nazar değmesin minik Atlas'a", "Çok güzel bir aile oldunuz", "Maşallah size" yorumları yağdı.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

HERKESİN CANI ÇEKMİŞTİ

Çiftin her adımı takipçileri tarafından ilgiyle izlenirken, Zeynep Tuğçe Bayat'ın önceki paylaşımı da sosyal medyada popüler olmuştu.

Zeynep Tuğçe Bayat paylaştı, herkesin canı çekti: Oğlu Atlas'ın iştah dolu omlet şöleni! | Video

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

Evinin mutfağında oğlu Atlas'ın kahvaltı saatini videoya alan güzel oyuncu, minik oğlunun omlet yediği anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ancak videoyu asıl dikkat çekici kılan, Atlas bebeğin sergilediği inanılmaz iştah olmuştu.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

Tabağındaki omleti büyük bir keyifle yiyen Atlas'ın o halleri, kısa sürede binlerce beğeni alırken izleyenlerin de adeta canını çektirmişti.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

İLK KEZ YÜRÜMEYE BAŞLADI

Cansel Elçin ve Zeynep Bayat, minik oğullarının ilk kez yürümeye başladığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

YAZ SEZONUNU AÇMIŞLARDI

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü çift, oğulları Atlas ile birlikte yaz sezonunu karşılamıştı.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

Oyuncu çift, oğulları Atlas ile birlikte çıktıkları tatilde hem yoğun tempoların yorgunluğunu attı hem de güneşli havanın keyfini çıkardı.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

Keyifli anların yaşandığı tatilde Zeynep Tuğçe Bayat, minik oğlu Atlas ile havuzda oyunlar oynayarak eğlenceli dakikalar geçirmişti.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

Bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen çift, gönderilerine "Yaz sezonunu ailecek açtık" notunu eklemişti.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

Paylaşım kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi görmüştü.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

MİNİK BEBEKLERİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞLARDI...

Anne-baba olduktan sonra sosyal medya hesaplarında sık sık oğullarını paylaşan Elçin ve Bayat, geçen günlerde Atlas'ın birinci yaşını geride bırakmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

Çift, bu özel güne dair anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'in çocuğu Atlas 1 yaşına bastı | Video

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

Minik oğullarının doğum gününü sevenleriyle sade bir şekilde kutlayan çift, yayınladıkları video ile takipçilerinin beğenisini toplamıştı.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

OĞLUNA 365 GÜNLÜK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI...

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, Instagram hesabında oğlu Atlas ve eşi Cansel Elçin'in yer aldığı doğum günü karelerini paylaşmıştı.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

"İYİ Kİ BİZİ SEÇTİN"

Oğluna duygusal bir not düşen Bayat, "31.01.26. 365 gündür hayatımızı gittikçe artan bir sevgiyle doldurdun. İyi ki doğdun, iyi ki bizi seçtin" beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

ÇOCUĞUYLA YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA DİKKAT ÇEKEN DİĞER İSİM ESRA DERMANCIOĞLU OLMUŞTU!

Sosyal medyayı sadece bir vitrin olarak değil, hayatın doğal akışını paylaştığı bir günlük gibi kullanan Dermancıoğlu, kızı ve eski eşiyle bir araya geldiği akşam yemeğinden kesitler sundu.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

AİLE TABLOSU VE NOSTALJİK ESİNTİLER

Dermancıoğlu'nun paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkatlerden kaçmadı.

Görenler ’Maşallah’ demeden geçemedi! Zeynep Tuğçe Bayat’tan oğuluyla paylaşımlar: İşte Atlas’ın son hali!

İlk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşan ünlü isim, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi "Baba, anne, çocuk" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu.