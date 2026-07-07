Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

Mimarinin sınırlarını zorlayan ve estetik algıları altüst eden sıra dışı tasarımlar, modern şehirlerin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Çekya'nın bükülen sokaklarından Dubai'nin kendi ekseninde dönebilen kulelerine, Çin'in devasa enstrüman yapılarından ABD'nin ikonik sepet binalarına kadar dünya genelinde büyük yankı uyandıran "en ilginç 15 mimari yapı" resmi olarak listelendi. Yapay zeka tasarımı sanılan, popüler kültürün ve ileri teknolojinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan o sıra dışı yapılar listesi...