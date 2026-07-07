Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

Modern dünyada mimari, artık sadece başımızı sokacak dört duvardan ya da gökyüzüne uzanan beton bloklardan ibaret değil. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan vizyoner mimarlar ve sanatçılar, geleneksel çizgilerin dışına çıkarak şehirlerin çehresini tamamen değiştiren başyapıtlara imza atıyor. Alışılmışın dışındaki geometrik formlar, doğayla bütünleşen tasarımlar ve dekonstrüktivizm akımının çılgın yansımaları, binaları birer yaşam alanı olmaktan çıkarıp yaşayan birer tasarıma dönüştürüyor. Dünya genelinde hayranlık uyandıran en sıra dışı yapılar; sadece bulundukları ülkelerin değil, modern sanat tarihinin de en çılgın sınırlarını temsil ediyor.