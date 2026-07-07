Trend Galeri Trend Yaşam Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

Mimarinin sınırlarını zorlayan ve estetik algıları altüst eden sıra dışı tasarımlar, modern şehirlerin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Çekya'nın bükülen sokaklarından Dubai'nin kendi ekseninde dönebilen kulelerine, Çin'in devasa enstrüman yapılarından ABD'nin ikonik sepet binalarına kadar dünya genelinde büyük yankı uyandıran "en ilginç 15 mimari yapı" resmi olarak listelendi. Yapay zeka tasarımı sanılan, popüler kültürün ve ileri teknolojinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan o sıra dışı yapılar listesi...

Giriş Tarihi: 07.07.2026 16:47 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 16:53
Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

Modern dünyada mimari, artık sadece başımızı sokacak dört duvardan ya da gökyüzüne uzanan beton bloklardan ibaret değil. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan vizyoner mimarlar ve sanatçılar, geleneksel çizgilerin dışına çıkarak şehirlerin çehresini tamamen değiştiren başyapıtlara imza atıyor. Alışılmışın dışındaki geometrik formlar, doğayla bütünleşen tasarımlar ve dekonstrüktivizm akımının çılgın yansımaları, binaları birer yaşam alanı olmaktan çıkarıp yaşayan birer tasarıma dönüştürüyor. Dünya genelinde hayranlık uyandıran en sıra dışı yapılar; sadece bulundukları ülkelerin değil, modern sanat tarihinin de en çılgın sınırlarını temsil ediyor.

Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

TAŞ EV (PORTEKİZ)

Taş Ev, doğayla bütünleşen mimarinin en etkileyici örneklerinden biri. Ünlü çizgi film Taş Devri'nden fırlamış gibi görünen bu ev, iki dev kayanın arasına inşa edilmiş. İçinde elektrik yok, aydınlanma sadece mum ışığıyla yapılıyor.

Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

ATOMİUM (BELÇİKA)

Brüksel denilince akla gelen ilk yapılardandır. Bir demir kristalinin 165 milyar kez büyütülmüş hali olan bu devasa atom modeli, kürelerin içindeki tünellerle sizi bir bilim kurgu filminin içine çekiyor. Gece ışıklandırması ise tam anlamıyla büyüleyici oluyor.

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Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

KUNSTHAUS (AVUSTURYA)

Avusturya'nın Graz kentindeki bu sanat müzesi, şekli nedeniyle "Dost Uzaylı" olarak anılıyor. Şehrin tarihi dokusunun ortasına inmiş bir uzay gemisi gibi duran bu yapı, modern mimarinin zirvesi.

Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

DANS EDEN EV (ÇEKYA)

Prag'ın tarihi dokusunun ortasında yükselen bu bina, sanki bir kadın ve erkek dans ediyormuş gibi eğilip bükülüyor. Mimarlar Milunic ve Gehry'nin bu eseri, "yeni barok" tarzıyla şehrin en çok fotoğraflanan noktası.

Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

PİYANO EV (ÇİN)

Girişi dev bir şeffaf kemandan, gövdesi ise piyanodan oluşan bu bina tam bir sanat dostu. İçinde konser salonları ve müzik odaları barındıran bu yapı, gece ışıklandırmasıyla masalsı bir görünüme bürünüyor.

Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

HUNDERTWASSERHAUS (AVUSTURYA)

Viyana'nın en renkli noktası! Burada pencereler farklı boylarda, duvarlar eğri büğrü ve çatılardan gerçek ağaçlar yükseliyor. Sanatçı Hundertwasser'in "insan ruhunu hapseden düz çizgilere" savaş açtığı bu bina, adeta yaşayan bir tablo.

Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

HABİTAT 67 (KANADA)

Lego parçalarını düşünün; şimdi onları devasa beton bloklar olarak hayal edin ve rastgele üst üste dizin. Kanada'daki bu konut kompleksi, modern şehir yaşamına meydan okuyan tasarımıyla "ev" kavramını baştan tanımlıyor.

Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

AYAKKABI EV (ABD)

Milyoner Mahlon Haines, kendi reklamını yapmak için 1948 yılında dev bir ayakkabı şeklinde ev inşa ettirdi. 45 metre uzunluğundaki bu "bot", bugün müze olarak hizmet veriyor.

Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

LE PALAİS BULLES (FRANSA)

Marsilya yakınlarındaki bu evde köşeli hiçbir şey yok. Tamamen yuvarlak hatlardan ve "baloncuklardan" oluşan bu saray, gökyüzünden bakıldığında başka bir gezegene ait bir yerleşke gibi duruyor. Ünlü modacı Pierre Cardin'in de bir dönem sahibi olduğu bu yapı, pop kültürün zirvesi.

Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

CASA MİLÀ (İSPANYA)

Barselona'nın kalbinde yer alan bu bina, sanki erimiş bir kayadan yapılmış gibi görünüyor. Tek bir düz çizgisi bile olmayan bu devasa yapı, çatısındaki "şövalye" kaskını andıran bacalarıyla ünlü. Görenler burayı bir binadan çok, yaşayan bir organizmaya benzetiyor.

Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

TERS EV (POLONYA)

Szymbark kasabasındaki bu evde her şey ters! Mobilyalar tavandan sarkıyor, insanlar çatıda yürüyor. İçeri girenlerin dengesini bozan bu yapı, gerçekliği sorgulatıyor. Dekonstrüktivizm akımının etkilerini taşıyan bu yapı, ilginç mimari yapılar listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

SEPET BİNA (ABD)

Ohio'da bulunan 9000 tonluk bu sepet görünümlü bina, aslında bir sepet üreticisinin genel merkezi. İçeri girdiğinizde kendinizi dev bir sepetin içindeki karınca gibi hissedebilirsiniz.

Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

KÜP EVLER (HOLLANDA)

Rotterdam'ın sembolü haline gelen bu evler, tam 45 derece eğik duran küplerden oluşuyor. "Ağaçların üzerinde bir köy" konseptiyle tasarlanan bu evlerde yaşamak büyük bir beceri istiyor.

Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

DİNAMİK KULE (DUBAİ)

Her katı 360 derece dönebilen dünyanın ilk hareketli kulesi! Kendi elektriğini rüzgar türbinleriyle üreten bu yapı, daire sahiplerine her sabah farklı bir manzaraya uyanma lüksü sunuyor.

Görenler yapay zeka sandı! Dünyanın en ilginç 15 mimari yapısı sıralamasında o tasarımlar şaşırttı...

ÇARPIK EV (POLONYA)

Sopot şehrinde bulunan bu yapı, sanki birisi binayı tutup bükmüş hissi veriyor. Dekonstrüktivizm stilindeki bu "çarpık" tasarım, her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör