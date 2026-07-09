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Görenleri şaşkına çeviren 'uçan tren':125 yıldır havadan gidiyor! Bakın neden...

Her gün işe ya da okula giderken bindiğiniz o sıradan ve sıkıcı trenleri tamamen unutun; gökyüzünde süzülen ve 125 yıldır yolcularına adeta uçma hissi yaşatan bir tren hayal edin! Almanya'da daracık bir vadide yeryüzünde yer kalmayınca mecburen gökyüzüne inşa edilen bu eşsiz ulaşım aracı, bugüne kadar sadece milyonlarca insanı değil, inanması güç ama yavru bir fili bile taşıdı. Görenleri hayrete düşüren ve dünyanın en sıradışı toplu taşıma araçlarından biri olan bu "uçan trenin" fantastik hikayesini duyunca ilk fırsatta gidip bilet almak isteyeceksiniz!

Giriş Tarihi: 09.07.2026 16:00 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 16:04