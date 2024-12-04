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Görüntüler Adana’dan: Maske taktı kadın güvenliği silahla rehin aldı! ‘Onu tanımıyorum’ deyince…
Görüntüler Adana’dan: Maske taktı kadın güvenliği silahla rehin aldı! ‘Onu tanımıyorum’ deyince…
Adana'da dehşet dolu anlar yaşandı. Lüks sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alıp, aradığı kişiyi çağırması için tehdit eden yüzü maskeli şüphelinin, tabancayla ateş ettikten sonra kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı…
Giriş Tarihi: 04.12.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:00