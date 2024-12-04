Trend Galeri Trend Yaşam Görüntüler Adana’dan: Maske taktı kadın güvenliği silahla rehin aldı! ‘Onu tanımıyorum’ deyince…

Görüntüler Adana’dan: Maske taktı kadın güvenliği silahla rehin aldı! ‘Onu tanımıyorum’ deyince…

Adana'da dehşet dolu anlar yaşandı. Lüks sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alıp, aradığı kişiyi çağırması için tehdit eden yüzü maskeli şüphelinin, tabancayla ateş ettikten sonra kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı…

DHA
Giriş Tarihi: 04.12.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:00
Görüntüler Adana’dan: Maske taktı kadın güvenliği silahla rehin aldı! ‘Onu tanımıyorum’ deyince…

Korkunç olayın dün saat 19.30'da Çukurova'daki lüks sitede yaşandı. Yüzü maskeli kişi, güvenlik kulübesine girip tabanca doğrulttuğu kadın güvenlik görevlisini rehin aldı.

Görüntüler Adana’dan: Maske taktı kadın güvenliği silahla rehin aldı! ‘Onu tanımıyorum’ deyince…

Güvenlik görevlisini site bahçesine çıkaran şüpheli, ismini söylediği bir kişinin dışarı çıkmasını istedi. Bu sırada diğer şüpheli de site girişine benzin döküp, ateşe verdi.

Görüntüler Adana’dan: Maske taktı kadın güvenliği silahla rehin aldı! ‘Onu tanımıyorum’ deyince…

Kadın güvenlik görevlisinin 'Tanımıyorum o kişiyi' demesine aldırmayan şüpheli, otoparktaki bir otomobille, havaya birkaç el ateş ettikten sonra kaçtı.

Görüntüler Adana’dan: Maske taktı kadın güvenliği silahla rehin aldı! ‘Onu tanımıyorum’ deyince…

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Sitede yaşayanlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Maskeli ve silahlı şüphelinin güvenlik görevlisini rehin aldığı anlar kamerada | Video

Görüntüler Adana’dan: Maske taktı kadın güvenliği silahla rehin aldı! ‘Onu tanımıyorum’ deyince…

Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, güvenlik kulübesine giren şüphelinin, kadın güvenlik görevlisine tabancayı doğrultup, sürgüsünü çektiği anlar yer aldı.

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