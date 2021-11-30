Göz gözü görmüyor! Onlarca araç birbirine girdi! Konya’yı kum fırtınası vurdu

Konya kent genelinde dünden beri etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Konya-Ankara karayolunda etkili olan kum fırtınası nedeniyle aralarında TIR, hafif ticari araç ve otomobilin bulunduğu çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkartılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.