Göz gözü görmüyor! Onlarca araç birbirine girdi! Konya’yı kum fırtınası vurdu

Konya kent genelinde dünden beri etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Konya-Ankara karayolunda etkili olan kum fırtınası nedeniyle aralarında TIR, hafif ticari araç ve otomobilin bulunduğu çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkartılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkartılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KARAYOLLARI TRAFİĞE KAPATILDI
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tedbir amaçlı bazı yolları trafiğe kapattı. Konya'dan Aksaray – Ulukışla ve Ulukışla – Aksaray güzergahı 22. kilometre, Ankara yolu Kırkışla mevkii Cihanbeyli'ye 15 kilometre yakınlıktaki bölge kum fırtınası nedeniyle trafiğe kapatılarak araçlara geçiş izni verilmedi.
AFAD ekipleri de zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarıya çıkmaması yönünde uyarılarda bulundu.
AFAD ekipleri de zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarıya çıkmaması yönünde uyarılarda bulundu.