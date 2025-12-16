Trend Galeri Trend Yaşam GRAM ALTIN SON DAKİKA | Altında rekor tahmini yükseldi! Gram altın bugün ne kadar? İşte son durum...

GRAM ALTIN SON DAKİKA | Altında rekor tahmini yükseldi! Gram altın bugün ne kadar? İşte son durum...

Merkez Bankalarının faiz kararlarını açıklamasının ardından sert atağa geçerek tarihi zirvelere yükselen altın fiyatları zirvede patinaj çekmeye başladı. Ons altın 4.300 doların altına sarkarken, gram altında da rekor seviyeden 100 TL'lik kayıp var. Yeni yıl öncesi dev bankalar altında rekor beklentilerini revize etti. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL'den satılıyor? İşte 12 Aralık piyasalarda son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:03
GRAM ALTIN SON DAKİKA | Altında rekor tahmini yükseldi! Gram altın bugün ne kadar? İşte son durum...

2025 yılında tarihi seviyelere yükselen altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararının ardından bugün sert atağa geçti. Geçtiğimiz hafta ons altın tarihi zirvesini zorlarken, gram altın ise tüm zamanların rekorunu kırdı. Haftayı yüzde 2.13 yükselişle kapatan altın fiyatları zirvede patinaj çekmeye başlarken, dev bankalar zirve tahminlerini güncelledi.

İşte ayrıntılar...

GRAM ALTIN SON DAKİKA | Altında rekor tahmini yükseldi! Gram altın bugün ne kadar? İşte son durum...

ALTIN ZİRVEDE DURAKSADI

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından yükseliş trendine geçti .Ülkede işsizlik başvurularının 217 bine yükselmesiyle Fed'in 2026'da iki faiz indirimi yapmasına ilişkin beklentilerin de güçlenmesi sarı metalde rekor seviyeleri beraberinde getirdi.

GRAM ALTIN SON DAKİKA | Altında rekor tahmini yükseldi! Gram altın bugün ne kadar? İşte son durum...

Ons altın 21 Ekim'de gördüğü 4.381 dolarlık tarihi zirvesini 4.342 dolara kadar yükselerek zorladı. Yeni haftada denge arayışına giren sarı metal 4.300 doların altına sarktı. Ons altın 4289 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

GRAM ALTIN SON DAKİKA | Altında rekor tahmini yükseldi! Gram altın bugün ne kadar? İşte son durum...

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEDEN 100 TL DÜŞTÜ

Faiz kararları sonrası denge arayışındaki gram altın da ons tarafında yaşanan sert yükselişle atağa geçti. Gram altın 5.976 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Yeni haftada kar satışlarıyla rekor seviyeden 100 TL düşüş yaşayan gram altın yeni günde 5.876 TL'den fiyatlanıyor.

GRAM ALTIN SON DAKİKA | Altında rekor tahmini yükseldi! Gram altın bugün ne kadar? İşte son durum...

FİZİKİ ALTIN 6 BİN TL SINIRINDA

Kapalıçarşı piyasasında ise gram altın 6 bin TL sınırında fiyatlanmaya devam ediyor. Kuyumcularda fiziki gram altın 5.952 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN SON DAKİKA | Altında rekor tahmini yükseldi! Gram altın bugün ne kadar? İşte son durum...

GÖZLER YENİ REKORLAR İÇİN ABD'DE

Altında yeni rekorlar için gözler ABD'den gelecek yeni verilere çevrildi. Piyasalar bugün ABD kasım ayı tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Ülkede tarım dışı istihdam Eylül'de 119 binlik artışla beklentileri aşmıştı. İşsizlik oranı da 4,3'ten 4,4'e yükselmişti. Yeni açıklanacak veri ile işsizlik oranının 4,5'e çıkması bekleniyor. İşsizlik oranının yükselmesiyle faz indirimi beklentilerinin kuvvetlendirecek. Bu durumun altın fiyatlarına destek olabileceği tahmin ediliyor.

GRAM ALTIN SON DAKİKA | Altında rekor tahmini yükseldi! Gram altın bugün ne kadar? İşte son durum...

DEV BANKALAR ZİRVE TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Altında tarihi zirve sonrası dev bankalar 2026 tahminlerini güncelledi. Ons altının yeni yılda Dünya Altın Konseyi 5.300 dolar, Welss Fargo 4 bin 700 dolar, Deutsche Bank 4 bin 450 dolar, Bank of America 5 bin dolar, Goldman Sachs 4 bin 900 dolar, Morgan Stanely 4 bin 500 dolar, UBS 4 bin 500 dolar JPMorgan 5 bin dolar, Fransız Societe General 5 bin dolar olmasını bekliyor.

GRAM ALTIN SON DAKİKA | Altında rekor tahmini yükseldi! Gram altın bugün ne kadar? İşte son durum...

GRAM ALTINDA 6 BİN TL SINIRI

A Haber'de konuşan İslam Memiş, şunları kaydetti:

"Altın tarafında da yine ons altın tarafında 4160-4260 dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz. 4260 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Burada da 5800-5900 lira aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Ama önümüzdeki yıl yükseliş yönlü beklentimiz devam ettiği için gram tarafında yine pozitif beklentimiz devam ediyor. Altın almak isteyenler yıl sonuna kadar bence bu işi bitirmeli.

GRAM ALTIN SON DAKİKA | Altında rekor tahmini yükseldi! Gram altın bugün ne kadar? İşte son durum...

İşçilikler gerilediği için ons altında yükseliş gördük ama gram altında 6.000'li seviyeleri görmedik. Ve dolayısıyla da geçen hafta mesela 5780-5790 civarındaydı. İşte buraların ucuz olduğunu ifade etmiştik. Yine bu düşüncemiz devam ediyor. 6.000 seviyesinin altındaki rakamlar 2026 yılı hazırlığı için önemli. 2026 yılı çok belirsiz bir yıl olacak. Çok sert bir yıl olacak. Ona göre karar vermekte fayda var."