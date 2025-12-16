Trend
GRAM ALTIN SON DAKİKA | Altında rekor tahmini yükseldi! Gram altın bugün ne kadar? İşte son durum...
Merkez Bankalarının faiz kararlarını açıklamasının ardından sert atağa geçerek tarihi zirvelere yükselen altın fiyatları zirvede patinaj çekmeye başladı. Ons altın 4.300 doların altına sarkarken, gram altında da rekor seviyeden 100 TL'lik kayıp var. Yeni yıl öncesi dev bankalar altında rekor beklentilerini revize etti. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL'den satılıyor? İşte 12 Aralık piyasalarda son durum...
Giriş Tarihi: 16.12.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:03