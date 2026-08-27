Trend Galeri Trend Yaşam GSB KYK YURT BAŞVURULARI 2026-2027: KYK yurt başvurusu ne zaman bitecek, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır?

GSB KYK YURT BAŞVURULARI 2026-2027: KYK yurt başvurusu ne zaman bitecek, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan başvurularda süre daralırken, öğrencilerin e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman bitecek, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 10:02
GSB KYK YURT BAŞVURULARI 2026-2027: KYK yurt başvurusu ne zaman bitecek, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde KYK yurt başvuruları üniversite öğrencilerinin gündeminde yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden alınırken, başvuru takvimi ve izlenecek adımlar GSB tarafından duyuruldu.

GSB KYK YURT BAŞVURULARI 2026-2027: KYK yurt başvurusu ne zaman bitecek, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi için KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00'da başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre işlemler 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

GSB KYK YURT BAŞVURULARI 2026-2027: KYK yurt başvurusu ne zaman bitecek, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026-2027 dönemi KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt başvuru ekranına ulaşarak işlemlerini tamamlaması gerekecek.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
GSB KYK YURT BAŞVURULARI 2026-2027: KYK yurt başvurusu ne zaman bitecek, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır?

2026-2027 KYK YURT ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Yeni ücretlerin GSB tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz eğitim döneminde ise yurt tipine göre farklı aylık ücretler uygulanmıştı. Yeni tarife açıklandığında 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip yurtlara ilişkin tutarlar da kesinlik kazanacak.

GSB KYK YURT BAŞVURULARI 2026-2027: KYK yurt başvurusu ne zaman bitecek, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır?