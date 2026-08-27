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GSB KYK YURT BAŞVURULARI 2026-2027: KYK yurt başvurusu ne zaman bitecek, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan başvurularda süre daralırken, öğrencilerin e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman bitecek, e-Devlet başvurusu nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 10:02