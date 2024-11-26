Trend Galeri Trend Yaşam GSS PRİM BORCU SON DAKİKA: “Açıklama geldi!” GSS borçları ertelenecek mi, silinecek mi, kimler yararlanacak?

GSS PRİM BORCU SON DAKİKA: “Açıklama geldi!” GSS borçları ertelenecek mi, silinecek mi, kimler yararlanacak?

1 Ocak 2012'den bu yana uygulanan ve yaklaşık 9 milyon kişinin faydalandığı Genel Sağlık Sigortası GSS prim borcu için hazırlara başlandı. Genel Sağlık Sigortası borçlarıyla ilgili yeni düzenleme olup olmayacağı merakla beklenirken AK Parti Grup Başkan vekili Leyla Şahin Usta, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödemeyen vatandaşlarının borçlarının silineceğini duyurdu. Uygulamada detaylar vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, GSS borçları ertelenecek mi, silinecek mi? İşte son gelişmeler

Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:39
GSS PRİM BORCU SON DAKİKA: Açıklama geldi! GSS borçları ertelenecek mi, silinecek mi, kimler yararlanacak?

9 milyondan fazla kişinin dahil olduğu Genel Sağlık Sigortası borçlarının silineceği gündemde yer alırken son dakika haberler takip edilmeye başladı. AK Parti'den yanıt gecikmedi. Borçlarını ödemeyenlerin borçlarının silineceği duyuruldu. Peki, GSS borçları silinecek mi, nasıl silinecek?

GSS PRİM BORCU SON DAKİKA: Açıklama geldi! GSS borçları ertelenecek mi, silinecek mi, kimler yararlanacak?

GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarının silineceğini bildirdi.
AK Parti, yeni bir torba yasa hazırlığı yapıyor. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak ve yaklaşık dokuz maddeden oluşması planlanan teklifle, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları tahsil edilmeyecek. 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025'te dolacak olan GSS prim borçları affından yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı öğrenildi. Bu düzenleme ile devlet, 250 milyon TL'lik alacağından vazgeçecek.

GSS PRİM BORCU SON DAKİKA: Açıklama geldi! GSS borçları ertelenecek mi, silinecek mi, kimler yararlanacak?

GSS BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?
Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. 2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenmişti.
AK Parti Grup Başkanvekili Usta, AK Parti grubunun Meclis Başkanlığı'na sunduğu düzenlemeyle, GSS borçlarının silineceğini bildirdi.
2 milyar liralık GSS prim borcunun faizlerle birlikte silinmesi öngörülüyor. 2015 yılı öncesi borçları da kapsayacak düzenlemeden kaç kişinin faydalanacağı etki analizi yapıldıktan sonra ortaya çıkacak.
Bütçe teklifi Meclis Genel Kurulu'na gelmeden düzenleme yasalaşacak

GSS PRİM BORCU SON DAKİKA: Açıklama geldi! GSS borçları ertelenecek mi, silinecek mi, kimler yararlanacak?

CEZALAR DA SİLİNİYOR

Yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 1 Ocak 2015 öncesine ait zorunlu GSS primlerini ödeyemeyen vatandaşların prim, gecikme zam ve cezaları silinecek.

GSS PRİM BORCU SON DAKİKA: Açıklama geldi! GSS borçları ertelenecek mi, silinecek mi, kimler yararlanacak?

Hastanelerdeki yığılmanın önüne geçilmesi için adım atılıyor. Ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi katılım payı 2 liradan 20 liraya çıkarılıyor. Aile hekimlerine gidip sevk almadan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlar 20 lira katkı payı ödeyecek.

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