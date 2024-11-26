GSS PRİM BORCU SON DAKİKA: “Açıklama geldi!” GSS borçları ertelenecek mi, silinecek mi, kimler yararlanacak?

GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarının silineceğini bildirdi.

AK Parti, yeni bir torba yasa hazırlığı yapıyor. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak ve yaklaşık dokuz maddeden oluşması planlanan teklifle, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları tahsil edilmeyecek. 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025'te dolacak olan GSS prim borçları affından yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı öğrenildi. Bu düzenleme ile devlet, 250 milyon TL'lik alacağından vazgeçecek.