GSS PRİM BORCU SON DAKİKA: “Açıklama geldi!” GSS borçları ertelenecek mi, silinecek mi, kimler yararlanacak?

1 Ocak 2012'den bu yana uygulanan ve yaklaşık 9 milyon kişinin faydalandığı Genel Sağlık Sigortası GSS prim borcu için hazırlara başlandı. Genel Sağlık Sigortası borçlarıyla ilgili yeni düzenleme olup olmayacağı merakla beklenirken AK Parti Grup Başkan vekili Leyla Şahin Usta, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödemeyen vatandaşlarının borçlarının silineceğini duyurdu. Uygulamada detaylar vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, GSS borçları ertelenecek mi, silinecek mi? İşte son gelişmeler