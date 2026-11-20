ŞİDDET İÇERİKLİ OYUNLAR ÇOCUKLARI ŞİDDETE YÖNLENDİRİYOR MU?

Şiddet içerikli oyunların çocuklar üzerindeki etkisi, yalnızca oyun sırasında sergilenen davranışlarla sınırlı değil. Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş, Amerikan Psikoloji Birliği'nin (APA) 2015 yılında yayımladığı değerlendirmede şiddet içerikli oyunlarla saldırganlık arasında bir ilişki bulunduğuna işaret edildiğini, ancak bu oyunların suç niteliğindeki şiddet davranışlarına doğrudan neden olduğunu söylemek için yeterli bilimsel kanıt olmadığını belirtti.

Oxford Üniversitesinde yapılan bir araştırmada ise ergenlerin şiddet içerikli oyunlarda geçirdiği süreyle saldırgan davranışları arasında bir ilişki bulunmadığını hatırlatan Ateş, bu nedenle konunun kesin bir neden-sonuç ilişkisiyle açıklanamayacağını ifade etti. Bununla birlikte oyunların çocuklar üzerindeki olası olumsuz etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.