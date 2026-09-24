Gülhan Taş’ı 21 bıçak darbesiyle vahşice katletmişti! Caninin savunması kan dondurdu: ‘Kanala çıkıp beni rezil etti’

Mütalaayı reddeden Say, "Ben bu olayı tasarlayarak ya da planlayarak oraya gitmedim. Ben medeni şekilde son kez konuşmaya gitmiştim. Sevdiğim kadını öldürdüm. Ben onun için hayatımı değiştirmiştim. Kendimden daha çok sevmiştim onu, o nankörlük yaptı. Televizyona çıktı, tüm Türkiye'ye rezil etti beni. Ben tasarlayarak ve canavarca hisle hareket etmedim, konuşmaya gitmiştim" dedi.