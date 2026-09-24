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Gülhan Taş’ı 21 bıçak darbesiyle vahşice katletmişti! Caninin savunması kan dondurdu: ‘Kanala çıkıp beni rezil etti’
Gülhan Taş’ı 21 bıçak darbesiyle vahşice katletmişti! Caninin savunması kan dondurdu: ‘Kanala çıkıp beni rezil etti’
Ankara'da yaşanan olayda 30 yaşındaki Gülhan Taş eski erkek arkadaşı Mehmet Say tarafından 21 bıçak darbesiyle vahşice katledilmişti. Cani eski sevgilinin yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Katilin pişkin savunması ise kan dondurdu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 24.09.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 16:00