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Gülhan Taş’ı 21 bıçak darbesiyle vahşice katletmişti! Caninin savunması kan dondurdu: ‘Kanala çıkıp beni rezil etti’

Ankara'da yaşanan olayda 30 yaşındaki Gülhan Taş eski erkek arkadaşı Mehmet Say tarafından 21 bıçak darbesiyle vahşice katledilmişti. Cani eski sevgilinin yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Katilin pişkin savunması ise kan dondurdu. İşte detaylar…

İHA
Giriş Tarihi: 24.09.2026 15:58 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 16:00
Gülhan Taş’ı 21 bıçak darbesiyle vahşice katletmişti! Caninin savunması kan dondurdu: ‘Kanala çıkıp beni rezil etti’
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Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Say (38), maktul Gülhan Taş'ın (30) ailesi ve taraf avukatları katıldı. Dosyaya gelen evrakların okunmasının ardından maktulün ailesi dinlendi. Gülhan Taş'ın babası Bünyamin Taş, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade ederek, kızının Mehmet Say'dan kendilerine hiç bahsetmediğini ve sanığı tanımadıklarını söyledi. Anne Satı Taş da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Gülhan Taş’ı 21 bıçak darbesiyle vahşice katletmişti! Caninin savunması kan dondurdu: ‘Kanala çıkıp beni rezil etti’

"PARAYA İHTİYACI VARDI"

Tutuklu sanık Mehmet Say ise, Gülhan Taş'ın kendisine gelerek barışmak istediğini iddia etti. Say, Taş'ın paraya ihtiyacı olduğunu ve açtığı davaları geri alması konusunda kendisini ikna etmek amacıyla barışmak için yanına geldiğini iddia etti.

Gülhan Taş’ı 21 bıçak darbesiyle vahşice katletmişti! Caninin savunması kan dondurdu: ‘Kanala çıkıp beni rezil etti’

CANİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık ile Gülhan Taş arasında bir yıldan uzun süredir husumet bulunduğunu belirtti. Sanığın olay günü Taş'ın bulunduğu binanın önüne gittiğini ve yaklaşık 1 saat 40 dakika boyunca binadan çıkmasını beklediğini kaydeden savcı, soruşturma evraklarına göre sanığın Gülhan Taş'ı sürekli rahatsız ettiğinin anlaşıldığını da ifade etti. Taş'ın sanık hakkında tehdit, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, mala zarar verme ve uyuşturucu konularında adli başvurularının bulunduğunu söyleyen savcı, sanığın "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Gülhan Taş’ı 21 bıçak darbesiyle vahşice katletmişti! Caninin savunması kan dondurdu: ‘Kanala çıkıp beni rezil etti’

'TELEVİZYONA ÇIKIP BENİ REZİL ETTİ'

Sanık avukatları ise, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediklerini belirtti. Mütalaaya ilişkin beyanda bulunan sanık Say, Gülhan Taş ile son kez konuşmak için evinin önüne gittiğini ve aldığı tehditler sebebiyle yanında bıçak taşıdığını öne sürdü.

Gülhan Taş’ı 21 bıçak darbesiyle vahşice katletmişti! Caninin savunması kan dondurdu: ‘Kanala çıkıp beni rezil etti’

Mütalaayı reddeden Say, "Ben bu olayı tasarlayarak ya da planlayarak oraya gitmedim. Ben medeni şekilde son kez konuşmaya gitmiştim. Sevdiğim kadını öldürdüm. Ben onun için hayatımı değiştirmiştim. Kendimden daha çok sevmiştim onu, o nankörlük yaptı. Televizyona çıktı, tüm Türkiye'ye rezil etti beni. Ben tasarlayarak ve canavarca hisle hareket etmedim, konuşmaya gitmiştim" dedi.

Gülhan Taş’ı 21 bıçak darbesiyle vahşice katletmişti! Caninin savunması kan dondurdu: ‘Kanala çıkıp beni rezil etti’

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talebini kabul ederken, Mehmet Say'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 12 Kasım'a ertelendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
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