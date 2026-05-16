Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Ailenin avukatı açıkladı! Meğer Başhekim son görüldüğü bölgeden...

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir'in Gülistan'ın son görüldüğü yerden aracıyla geçtiğine dair PTS kayıtlarının olduğunu belirtti. Çimen, "Gülistan'ın en son görüldüğü tarih 05 Ocak 2020. Erdoğan Elaldı, Çağdaş Özdemir, Şükrü Eroğlu, Mustafa Türkay Sonel, Umut Altaş, hepsi 05 Ocak 2020 günü adeta Gülistan'ın bulunduğu yere yönelik olarak bir hareketlenme içinde olduklarını biz anlıyoruz. Çağdaş Özdemir'in de artık örtbastan ziyade Gülistan'a yönelik olarak gerçekleşen insan öldürme olayından da artık sorumlu hale geliyor" dedi.