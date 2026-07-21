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Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 2 güvenlik korucusu dahil 5 şüpheli gözaltında: Önemli delillere ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 2 güvenlik korucusu dahil 5 şüpheli gözaltında: Önemli delillere ulaşıldı
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tanık ve gizli tanık ifadeleri, ihbarlar, HTS kayıtları ile diğer bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda önemli delillere ulaşıldı. Bu kapsamda 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 2'si güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 18:22
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 18:23