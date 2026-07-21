Trend Galeri Trend Yaşam Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 2 güvenlik korucusu dahil 5 şüpheli gözaltında: Önemli delillere ulaşıldı

Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 2 güvenlik korucusu dahil 5 şüpheli gözaltında: Önemli delillere ulaşıldı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tanık ve gizli tanık ifadeleri, ihbarlar, HTS kayıtları ile diğer bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda önemli delillere ulaşıldı. Bu kapsamda 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 2'si güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 21.07.2026 18:22 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 18:23
Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 2 güvenlik korucusu dahil 5 şüpheli gözaltında: Önemli delillere ulaşıldı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 2 güvenlik korucusu dahil 5 şüpheli gözaltında: Önemli delillere ulaşıldı

Açıklamada, Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve deliller elde edildiği belirtildi.

Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 2 güvenlik korucusu dahil 5 şüpheli gözaltında: Önemli delillere ulaşıldı

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 5 GÖZALTI

Bu kapsamda Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli'de, aralarında 2 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 2 güvenlik korucusu dahil 5 şüpheli gözaltında: Önemli delillere ulaşıldı

Belirlenen adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 2 güvenlik korucusu dahil 5 şüpheli gözaltında: Önemli delillere ulaşıldı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 2 güvenlik korucusu dahil 5 şüpheli gözaltında: Önemli delillere ulaşıldı

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 2 güvenlik korucusu dahil 5 şüpheli gözaltında: Önemli delillere ulaşıldı

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GÜLİSTAN DOKU