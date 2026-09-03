Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Eski jandarma komutan yardımcısı ve eşinin ifadeleri ortaya çıktı

200'Ü AŞKIN KİŞİ DİNLENDİ, KAHRAMAN ÇİFTİNİN ARAÇ TRAFİĞİ DOSYADAN GİZLENDİ

Soruşturmada dikkat çekilen bir diğer önemli husus ise ilk tahkikatın nasıl yürütüldüğü oldu. Başsavcılığın ifade sırasında şüphelilere aktardığı değerlendirmeye göre, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından 200'ü aşkın kişinin kısa sürede "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Ancak olay günü 12.00-13.00 arasında Dinar Köprüsü ve üniversite güzergâhındaki PTS kayıtlarında bulunan bazı kritik araç sürücüleri ve yolcuların ifadelerinin alınmadığı tespit edildi. Bunlar arasında Kahraman çiftinin bulunduğu aracın da yer aldığı kaydedildi.

Başsavcılık, kritik araç ve kişilerin dosya dışında bırakılmasını "bilinçli, planlı ve organize bir delil karartma faaliyeti" şüphesi kapsamında değerlendirdiğini şüphelilere bildirdi. Ali Kahraman ise bu konuda "Keşke bizim de o ifadesi alınan şahıslar gibi bizi de çağırıp ifademizi alsalardı." dedi. Burçin Hızlı Kahraman da çağrılmaları halinde ifade vermeye geleceklerini belirterek neden soruşturmaya dahil edilmediklerini bilmediğini savundu.