Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Eski jandarma komutan yardımcısı ve eşinin ifadeleri ortaya çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Dosyada, Doku'nun son görüldüğü Sarısaltuk Köprüsü'nden yalnızca 2 dakika sonra eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın kullandığı aracın geçtiği, tam o dakikalarda eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Soruşturma dosyasında, çiftin araç geçişi ile valinin eşiyle yapılan kritik telefon aramasının aynı dakikalara denk gelmesi "tesadüften çok öte" değerlendirildi. Gözaltına alınan Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.