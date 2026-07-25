Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Vali Tuncay Sonel ile 63 telefon görüşmesi: Kritik isim Mehmet Aca’nın ifadesi ortaya çıktı!

VALİLİĞİN SOSYAL MEDYASINI ÜCRETSİZ YÖNETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Aca, Tunceli Valiliğinin sosyal medya hesaplarının kendi şirketi tarafından yönetildiğini kabul etti. Ancak bu hizmet karşılığında herhangi bir ücret almadığını söyledi. Gökhan Ertok ise şirketin bu iş karşılığında yıllık para aldığını ve paranın Aca'nın şahsi hesabına yatırıldığını iddia etti. Ertok ayrıca Şükrü Eroğlu'nun kendisine iki kez 5 bin lira gönderdiğini, bu parayı şirkette çalışan altı kişi arasında paylaştırdığını söyledi. Aca ise Tunceli Valiliği için ücretsiz çalıştığını, Ordu Valiliğinin sosyal medya hesaplarını hiç yönetmediğini savundu.