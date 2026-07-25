Trend
Galeri
Trend Yaşam
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Vali Tuncay Sonel ile 63 telefon görüşmesi: Kritik isim Mehmet Aca’nın ifadesi ortaya çıktı!
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Vali Tuncay Sonel ile 63 telefon görüşmesi: Kritik isim Mehmet Aca’nın ifadesi ortaya çıktı!
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Gülistan Doku soruşturmasında bilişim şirketi sahibi Memet Aca, "bilişim sistemindeki verileri yok etmeye azmettirme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye azmettirme" suçlarından tutuklandı. Dosyaya göre Gülistan Doku'nun ailesince yeniden çıkartılan SIM kartla Instagram hesabına hukuka aykırı şekilde girildi, WhatsApp aktivasyonu yapıldı ve verilerin yok edildiği değerlendirildi. İşlemlerin tamamlanmasından yalnızca 6 dakika sonra Aca ile şirketinde kayıt dışı çalışan eski polis Gökhan Ertok arasında daha önce benzeri görülmeyen telefon trafiği başladı. Bu görüşmelerin ardından Aca'nın, SIM kartı Ankara'ya gönderen vali koruması Şükrü Eroğlu'nu aradığı tespit edildi. Aca, bütün görüşmelerin bozulan bir bilgisayar için istenen 100 bin lirayla ilgili olduğunu savundu. Ancak Ertok'un "SIM karttan haberim var, gerekeni yap dedi" beyanı, HTS kayıtları ve şirket hesabı gibi kullanılan şahsi banka hesabı birlikte değerlendirilerek savunması inandırıcı bulunmadı.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 14:53
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 15:36