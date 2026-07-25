Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Vali Tuncay Sonel ile 63 telefon görüşmesi: Kritik isim Mehmet Aca’nın ifadesi ortaya çıktı!

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca'nın ifadesindeki çelişkiler HTS kayıtlarıyla ortaya çıktı. Ailesinin SIM kartını aktifleştirdiği Doku'nun silinen verileri sonrası Aca ve şirketteki eski polis arasında telefon trafiği tespit edildi. Aca, bütün görüşmelerin bozulan bir bilgisayar için istenen 100 bin lirayla ilgili olduğunu savundu. Ancak Ertok'un "SIM karttan haberim var, gerekeni yap dedi" beyanı, HTS kayıtları ve şirket hesabı gibi kullanılan şahsi banka hesabı birlikte değerlendirilerek savunması inandırıcı bulunmadı.