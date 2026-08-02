Güllü cinayeti iddianamesinden çarpıcı detaylar! Tuğyan’ın ‘Cinayet oyunu’ kan dondurdu: İnternette sürekli o kelimeyi aratıp…

Ses sanatçısı Güllü'nün (Gül Tut) Yalova'da balkondan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, kızı Tuğyan Ülkem Gülter için istenen ceza belli oldu. İddianameden yansıyan detaylar ise cinayet şüphesini gözler önüne serdi: Bilirkişi raporu, düşme anında 1 metre mesafedeki kızı ve arkadaşının hiçbir refleks göstermediğini ve düşmeden hemen önce alaycı bir tonla "Hadi görüşürüz" dendiğini ortaya çıkardı. Dosyada ayrıca şüphelinin geçmişte annesinin ellerini bağladığı iddia edilirken, olay sonrası sıfırlanan telefon kayıtları ve internet aramaları kan dondurdu. İşte detaylar…