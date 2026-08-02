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Güllü cinayeti iddianamesinden çarpıcı detaylar! Tuğyan’ın ‘Cinayet oyunu’ kan dondurdu: İnternette sürekli o kelimeyi aratıp…

Ses sanatçısı Güllü'nün (Gül Tut) Yalova'da balkondan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, kızı Tuğyan Ülkem Gülter için istenen ceza belli oldu. İddianameden yansıyan detaylar ise cinayet şüphesini gözler önüne serdi: Bilirkişi raporu, düşme anında 1 metre mesafedeki kızı ve arkadaşının hiçbir refleks göstermediğini ve düşmeden hemen önce alaycı bir tonla "Hadi görüşürüz" dendiğini ortaya çıkardı. Dosyada ayrıca şüphelinin geçmişte annesinin ellerini bağladığı iddia edilirken, olay sonrası sıfırlanan telefon kayıtları ve internet aramaları kan dondurdu. İşte detaylar…

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 02.08.2026 11:57 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 12:03
Güllü cinayeti iddianamesinden çarpıcı detaylar! Tuğyan’ın ‘Cinayet oyunu’ kan dondurdu: İnternette sürekli o kelimeyi aratıp…

"Güllü" adıyla tanınan Gül Tut'un, Çınarcık'taki evinin 6. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianamede; Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "Tasarlayarak Yakın Akrabayı Öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, olay anında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu için ise "Yalan Tanıklık" suçundan ceza istendi. Adli bilişim raporları, tanık ifadeleri ve olay gecesine ait kayıtlar, cinayet şüphesini güçlendiren çarpıcı detayları ortaya çıkardı.

Güllü cinayeti iddianamesinden çarpıcı detaylar! Tuğyan’ın ‘Cinayet oyunu’ kan dondurdu: İnternette sürekli o kelimeyi aratıp…

1 METRE MESAFEDE SIFIR REFLEKS

Soruşturma dosyasına giren ses ve görüntü analizi uzman bilirkişi raporuna göre, düşme anı öncesinde ham kayıtlarda sırasıyla 3 farklı çarpma/sürtünme sesi tespit edildi.

Güllü cinayeti iddianamesinden çarpıcı detaylar! Tuğyan’ın ‘Cinayet oyunu’ kan dondurdu: İnternette sürekli o kelimeyi aratıp…

Güllü düştüğü esnada, odada kendisine yaklaşık 1 metre mesafede ve 1 saniyede müdahale edebilecek yakınlıkta bulunan kızı Tuğyan ile arkadaşı Sultan'ın; düşme anına ve seslere karşı hiçbir tutma, yakalama, çığlık atma veya dönüp bakma refleksinde bulunmadıkları saptandı.

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Güllü cinayeti iddianamesinden çarpıcı detaylar! Tuğyan’ın ‘Cinayet oyunu’ kan dondurdu: İnternette sürekli o kelimeyi aratıp…

GÜLLÜ'YÜ AŞAĞIYA ATARKEN "HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" DEMİŞ

Bilirkişi, bu durumun şüphelilerin olaya önceden vakıf veya şahit olduklarını gösterdiğini değerlendirdi. Ayrıca Tuğyan'ın düşme anından hemen önce alaycı bir tonla "Hadi görüşürüz" dediği adli bilişim raporlara girdi.

Güllü cinayeti iddianamesinden çarpıcı detaylar! Tuğyan’ın ‘Cinayet oyunu’ kan dondurdu: İnternette sürekli o kelimeyi aratıp…

"3 YIL ÖNCE TUĞYAN ANNESİNİN ELİNİ BAĞLAYIP DARP ETTİ"

İddianamede anne-kız arasındaki husumetin eskiye dayandığı belirtildi. Maktulün kardeşi tanık Kader Tut ifadesinde, Tuğyan'ın yaklaşık 3 yıl önce annesi Gül Tut'un ellerini bağlayarak darp ettiğini öne sürdü.

Güllü cinayeti iddianamesinden çarpıcı detaylar! Tuğyan’ın ‘Cinayet oyunu’ kan dondurdu: İnternette sürekli o kelimeyi aratıp…

Müşteki ve tanık beyanlarına göre; olay öncesinde Tuğyan'ın eski erkek arkadaşının ailesiyle yaşanan gerilim sonrası eve çıkarak annesini attığı değerlendirildiği gibi pencereden kendisini atmaya çalıştığı ve annesine "Sen beni öldürdün, sen beni rezil ettin" diye bağırdığı kaydedildi.

Güllü cinayeti iddianamesinden çarpıcı detaylar! Tuğyan’ın ‘Cinayet oyunu’ kan dondurdu: İnternette sürekli o kelimeyi aratıp…

"MEZARIMA GELİR AĞLARSIN"

Ayrıca Güllü'nün kızına gönderdiği son ses kaydı da çözümlendi. Kayıtta "O zaman da artık mezarıma gelir ağlarsın, sızlanırsın ama sen onu da yapmazsın. Yücel annene kaç kere gittin ki" Diyerek sitem ettiği görüldü.

Güllü cinayeti iddianamesinden çarpıcı detaylar! Tuğyan’ın ‘Cinayet oyunu’ kan dondurdu: İnternette sürekli o kelimeyi aratıp…

"DAHA FAZLA TUĞYAN'IN YAPTIĞI ŞEYLERIN CEREMESİNİ ÇEKMEK ISTEMIYORUM"

Olayın ardından ilk aşamada Güllü'nün "oynarken ayağının kayıp düştüğünü" iddia eden tanık Sultan Nur Ulu'nun daha sonra ifadesini değiştirdiği aktarıldı. Sultan'ın, gerçekleri anlattığı avukatı ile yaptığı sesli görüşmeyi gizlice kayda alarak dosyaya sunduğu ortaya çıktı. Sultan'ın kayıtta "Daha fazla Tuğyan'ın yaptığı şeylerin ceremesini çekmek istemiyorum. Ben gidip her şeyi anlatacağım"dediği tespit edildi.

Güllü cinayeti iddianamesinden çarpıcı detaylar! Tuğyan’ın ‘Cinayet oyunu’ kan dondurdu: İnternette sürekli o kelimeyi aratıp…

OLAYDAN SONRA SULTAN'I TAKİP ETMİŞ

Güvenlik kamerası incelemelerinde ise şüpheli Tuğyan'ın olay sonrası Sultan'ı araçla takip ettiği ortaya çıktı.

Güllü cinayeti iddianamesinden çarpıcı detaylar! Tuğyan’ın ‘Cinayet oyunu’ kan dondurdu: İnternette sürekli o kelimeyi aratıp…

TUĞYAN OLAY SONRASI TELEFONUNU SIFIRLADI

Tuğyan Ülkem Gülter'in el konulan dijital materyallerinde yapılan incelemelerde delil karartma ve şüpheli arama hareketleri saptandı.

Güllü cinayeti iddianamesinden çarpıcı detaylar! Tuğyan’ın ‘Cinayet oyunu’ kan dondurdu: İnternette sürekli o kelimeyi aratıp…

"BANA MESAJ ATARKEN DİKKAT ET"

Tuğyan'ın olayın ardından cihazını fabrika ayarlarına döndürdüğü ve erkek arkadaşına "Telefonumu sıfırladı, bana mesaj atarken dikkat et" yazarak mesajları silmesini istediği belirlendi.

Güllü cinayeti iddianamesinden çarpıcı detaylar! Tuğyan’ın ‘Cinayet oyunu’ kan dondurdu: İnternette sürekli o kelimeyi aratıp…

İNTERNET ARAMALARI KAN DONDURDU

İnternet arama geçmişinde "Saçta metamfetamin çıkar mı?", "Esrar saçtan kaç günde çıkıyor?", "Uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir?", "Kokain saçta ne zaman çıkar?" ve antipsikotik bir ilaç olan "Haloperidol" kelimelerini arattığı görüldü.

Güllü cinayeti iddianamesinden çarpıcı detaylar! Tuğyan’ın ‘Cinayet oyunu’ kan dondurdu: İnternette sürekli o kelimeyi aratıp…

Trendyol üzerinden "Çözülmemiş davalar seri katil davası dedektif oyunu suçluyu bulma" isimli kutu oyununu incelediği tespit edildi.

Güllü cinayeti iddianamesinden çarpıcı detaylar! Tuğyan’ın ‘Cinayet oyunu’ kan dondurdu: İnternette sürekli o kelimeyi aratıp…

"40 KİLOYA DÜŞTÜM" YALANINI YAYMAYA ÇALIŞTI

Olay sonrasında kamuoyunda mağduriyet algısı yaratmak amacıyla kendisi hakkında "40 kiloya düştüm" şeklinde haber yaptırmaya çalıştığı belirlendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YALOVA #TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER #GÜLLÜ