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Güllü dosyasında ses kaydı krizi! Sultan Nur Ulu tanık değil sanık olacak: Yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor!

Ünlü şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği gecenin en yakın iki tanığından biri, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'ydu. Daha önce tanık olarak dinlenmişti şimdi ise sanık sandalyesinde olacak. İşte Sultan Nur Ulu hakkındaki 3 ayrı suçlama…

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Giriş Tarihi: 11.11.2026 08:59
Güllü dosyasında ses kaydı krizi! Sultan Nur Ulu tanık değil sanık olacak: Yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor!

Güllü'nün hayatını kaybettiği gece yanında bulunan isimlerden Sultan Nur Ulu'nun dosyadaki konumu değişti. Olayın ardından iki kez yeminli tanık olarak ifade veren Ulu, 3 ve 24 Ekim 2025 tarihli beyanlarında Güllü'nün düşüş anını görmediğini, o sırada aynaya baktığını söyledi. Ancak yaklaşık iki ay sonra ifadesini değiştiren Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü öne sürdü.

Güllü dosyasında ses kaydı krizi! Sultan Nur Ulu tanık değil sanık olacak: Yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor!

AYNI İSİM AYNI OLAY İKİ FARKLI İFADE

Savcılık, Ulu'nun ilk iki yeminli ifadesinin gerçeği yansıtmadığı kanaatine vararak hakkında yalan tanıklık suçundan cezalandırılması talebiyle işlem başlattı. Böylece Güllü dosyasında tanık olarak dinlenen Ulu, bu kez sanık sıfatıyla yargılanacak.

Güllü dosyasında ses kaydı krizi! Sultan Nur Ulu tanık değil sanık olacak: Yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor!

GİZLİ SES KAYDI İDDİASIYLA İKİNCİ ŞİKAYET

ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre Sultan Nur Ulu hakkındaki suçlamalar yalan tanıklıkla sınırlı kalmadı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve avukatı Merve Uçanok da Ulu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetin odağında, telefon ve yüz yüze görüşmelerin bilgileri ve rızaları dışında kaydedilerek paylaşıldığı iddiası yer aldı.

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Güllü dosyasında ses kaydı krizi! Sultan Nur Ulu tanık değil sanık olacak: Yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor!

Gülter ve avukatı, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçlaması kapsamında soruşturma yürütülmesini ve Ulu'nun cezalandırılmasını talep etti.

Güllü dosyasında ses kaydı krizi! Sultan Nur Ulu tanık değil sanık olacak: Yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor!

GÜLLÜ'NÜN KARDEŞİNDEN DE SUÇ DUYURUSU

Dosyadaki bir diğer şikayet ise Güllü'nün kardeşi ve avukatı Şermin Tankut'tan geldi. Tankut'un suç duyurusunda izinsiz ses kaydı, şantaj ve avukatlık görevinin yerine getirilmesini engellemeye yönelik girişim iddiaları yer aldı.

Güllü dosyasında ses kaydı krizi! Sultan Nur Ulu tanık değil sanık olacak: Yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor!

Öte yandan Güllü'nün oğlunun avukatı Rahmi Çelik de tartışma konusu olan ses kayıtlarına ilişkin hazırlanan raporu savcılığa teslim etti.

Güllü dosyasında ses kaydı krizi! Sultan Nur Ulu tanık değil sanık olacak: Yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor!

SULTAN 11 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından değişen ifadeler ve gizli ses kaydı iddialarıyla gündeme gelen Sultan Nur Ulu, hakkındaki suçlamalar kapsamında 11 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SULTAN NUR ULU #TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER