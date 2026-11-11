Trend
Galeri
Trend Yaşam
Güllü dosyasında ses kaydı krizi! Sultan Nur Ulu tanık değil sanık olacak: Yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor!
Güllü dosyasında ses kaydı krizi! Sultan Nur Ulu tanık değil sanık olacak: Yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor!
Ünlü şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği gecenin en yakın iki tanığından biri, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'ydu. Daha önce tanık olarak dinlenmişti şimdi ise sanık sandalyesinde olacak. İşte Sultan Nur Ulu hakkındaki 3 ayrı suçlama…
Giriş Tarihi: 11.11.2026 08:59