Güllü dosyasında ses kaydı krizi! Sultan Nur Ulu tanık değil sanık olacak: Yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor!

Güllü'nün hayatını kaybettiği gece yanında bulunan isimlerden Sultan Nur Ulu'nun dosyadaki konumu değişti. Olayın ardından iki kez yeminli tanık olarak ifade veren Ulu, 3 ve 24 Ekim 2025 tarihli beyanlarında Güllü'nün düşüş anını görmediğini, o sırada aynaya baktığını söyledi. Ancak yaklaşık iki ay sonra ifadesini değiştiren Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü öne sürdü.