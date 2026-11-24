Güllü dosyasında yeni analiz! O erkek sesi Sultan Nur Ulu’nun abisine mi ait?
Şarkıcı Güllü 2025 yılında Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Aylarca ülke gündemini sarsan olayın, kaza değil cinayet olduğu belirlenirken, Güllü'nün kızı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Tuğberk Yağız Gülter'in başvurusu ile dosyadaki elde edilen yeni delillerde erkek sesi dikkat çekerken, yapılan analizler Sultan Nur Ulu'nun abisini işaret etti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 24.11.2026 20:04