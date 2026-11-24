Kayıtlardaki iddia edilen erkek sesinin ise, Sultan Nur Ulu'nun abisine işaret ettiği aktarıldı. Öyle ki, Ulu'nun abisinin Tuğyan Ülkem Gülter'in ve Sultan Nur Ulu'nun kaçma girişimine yardım edebileceği iddiaları gündemi sarsmıştı.