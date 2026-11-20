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Güllü soruşturmasında yurt dışı yasağı getirilen Sultan Nur Ulu uçağa binemeden geri dönmüştü! O görüntülere ilk kez atv Haber ulaştı!
Güllü soruşturmasında yurt dışı yasağı getirilen Sultan Nur Ulu uçağa binemeden geri dönmüştü! O görüntülere ilk kez atv Haber ulaştı!
Yalova'da şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin 'yalan tanıklık' suçlamasıyla hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istenen Sultan Nur Ulu'nun ilk duruşmada kaldırılan adli kontrol tedbiri, mahkemenin ek kararıyla yeniden uygulanmaya başlandı. Ulu, hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçağına binmek üzere gittiği havalimanında öğrendi. O görüntülere ilk kez atv Haber ulaştı! İşte Güllü cinayeti dosyasında son durum...
Giriş Tarihi: 20.11.2026 20:47
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 21:05