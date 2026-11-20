Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini tehdit ve baskı altında tuttuğunu savunan Ulu, yalan tanıklık suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Hakkındaki yeni yasağı bilmeden KKTC'ye gitmek üzere havalimanına gelen Ulu, yurt dışına çıkış yasağını burada öğrendi. Kamuoyunda Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, soruşturmanın en önemli tanıklarından biri oldu.