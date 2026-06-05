GÜNCEL 5 HAZİRAN 2026 CUMA ALTIN FİYATLARI | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

"Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları haftanın son işlem günü ile arama motorlarında ön plana çıktı. 5 Haziran 2026 Cuma altın fiyatları, düğün sezonun başlaması ve en çok tercih edilen yatırım aracı olması ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik canlı alış-satış değerleri…
|Alış (₺)
|Satış (₺)
|Fark (%)
|Gram Altın
|6.585,35
|6.586,32
|-0,56%
|Alış (₺)
|Satış (₺)
|Fark (%)
|Çeyrek Altın
|10.742,00
|10.835,00
|-0,71%
|Alış (₺)
|Satış (₺)
|Fark (%)
|Yarım Altın
|21.496,00
|21.649,00
|-0,72%
|Alış (₺)
|Satış (₺)
|Fark (%)
|Tam Altın
|42.854,00
|43.193,00
|-0,72%
|Alış (₺)
|Satış (₺)
|Fark (%)
|Cumhuriyet Altını
|44.131,00
|44.798,00
|0,74%
|Alış (₺)
|Satış (₺)
|Fark (%)
|Ata Altın
|43.922,00
|44.286,00
|-0,72%
|Alış (₺)
|Satış (₺)
|Fark (%)
|22 Ayar Bilezik
|5.994,79
|6.272,47
|-0,72%