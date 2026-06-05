Trend Galeri Trend Yaşam GÜNCEL 5 HAZİRAN 2026 CUMA ALTIN FİYATLARI | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

GÜNCEL 5 HAZİRAN 2026 CUMA ALTIN FİYATLARI | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

"Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları haftanın son işlem günü ile arama motorlarında ön plana çıktı. 5 Haziran 2026 Cuma altın fiyatları, düğün sezonun başlaması ve en çok tercih edilen yatırım aracı olması ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik canlı alış-satış değerleri…

Giriş Tarihi: 05.06.2026 06:15 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 06:24
GÜNCEL 5 HAZİRAN 2026 CUMA ALTIN FİYATLARI | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik ile altın fiyatlarında artış ve düşüş yaşanırken; bugüne ait gram, tam, yarım, çeyrek, bilezik değerlerindeki son durum merakla takip ediliyor. Böylece haftanın son işlem gününe ait 5 Haziran 2026 Cuma güncel altın fiyatları dikkat çekti. Değerli metali satın almak isteyenlerin gözleri, güncel rakamlara çevrildi.

GÜNCEL 5 HAZİRAN 2026 CUMA ALTIN FİYATLARI | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

5 HAZİRAN 2026 CUMA GRAM ALTIN FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Gram Altın 6.585,35 6.586,32 -0,56%

5 HAZİRAN 2026 CUMA GÜNÜ CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL 5 HAZİRAN 2026 CUMA ALTIN FİYATLARI | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

5 HAZİRAN 2026 CUMA ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Çeyrek Altın 10.742,00 10.835,00 -0,71%

5 HAZİRAN 2026 CUMA GÜNÜ CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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GÜNCEL 5 HAZİRAN 2026 CUMA ALTIN FİYATLARI | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

5 HAZİRAN 2026 CUMA YARIM ALTIN FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Yarım Altın 21.496,00 21.649,00 -0,72%

5 HAZİRAN 2026 CUMA GÜNÜ CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL 5 HAZİRAN 2026 CUMA ALTIN FİYATLARI | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

5 HAZİRAN 2026 CUMA TAM ALTIN FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Tam Altın 42.854,00 43.193,00 -0,72%

5 HAZİRAN 2026 CUMA GÜNÜ CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL 5 HAZİRAN 2026 CUMA ALTIN FİYATLARI | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

5 HAZİRAN 2026 CUMA CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Cumhuriyet Altını 44.131,00 44.798,00 0,74%

5 HAZİRAN 2026 CUMA GÜNÜ CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL 5 HAZİRAN 2026 CUMA ALTIN FİYATLARI | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

5 HAZİRAN 2026 CUMA ATA ALTIN FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Ata Altın 43.922,00 44.286,00 -0,72%

5 HAZİRAN 2026 CUMA GÜNÜ CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL 5 HAZİRAN 2026 CUMA ALTIN FİYATLARI | Bugün altın ne kadar oldu, kaç TL?

5 HAZİRAN 2026 CUMA 22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
22 Ayar Bilezik 5.994,79 6.272,47 -0,72%

5 HAZİRAN 2026 CUMA GÜNÜ CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#ALTIN FİYATLARI