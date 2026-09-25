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GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
Emekli promosyon kampanyaları 2026 yılında da bankaların sunduğu farklı fırsatlarla gündemdeki yerini koruyor. Maaşını bankaya taşıyan veya mevcut bankasını değiştirmeyi düşünen emekliler, kampanyalardaki ödeme tutarlarını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.
Giriş Tarihi: 25.09.2026 00:56
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 00:57