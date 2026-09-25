GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Şekerbank: Şekerbank, yeni müşterilere ve taahhüdü sona eren emeklilere 35 bin TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olanlara 5 bin TL, 10.000-14.999 TL arasındakilere 8 bin TL, 15.000-19.999 TL arasındakilere 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindekilere 12 bin TL ödeme yapılıyor.

İki otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, kredili mevduat hesabı, sigorta ve vadesiz hesap şartlarıyla ek ödüller alınabiliyor. Böylece toplam tutar maaş dilimine göre 23 bin, 26 bin, 32 bin ve 35 bin TL seviyelerine çıkıyor.