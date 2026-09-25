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GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Emekli promosyon kampanyaları 2026 yılında da bankaların sunduğu farklı fırsatlarla gündemdeki yerini koruyor. Maaşını bankaya taşıyan veya mevcut bankasını değiştirmeyi düşünen emekliler, kampanyalardaki ödeme tutarlarını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 25.09.2026 00:56 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 00:57
GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
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Bankaların emeklilere yönelik promosyon yarışında sunduğu kampanyalar dönem dönem değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle emekliler, başvuru öncesinde güncel promosyon tutarlarının yanı sıra ek koşulları ve kampanya sürelerini de merak ediyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI

VakıfBank: SGK emeklilerine maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar promosyon ödeniyor. VakıfBank'ta 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren emeklilere, maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapılıyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

VakıfBank'ın ödeme tablosu şöyle:

  • 10 bin TL'ye kadar maaş: 5 bin TL
  • 10 bin-15 bin TL arası maaş: 8 bin TL
  • 15 bin-20 bin TL arası maaş: 10 bin TL
  • 20 bin TL ve üzeri maaş: 12 bin TL
GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

TÜRKİYE FİNANS: Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine nakit promosyon ve bonuslarla birlikte 32 bin TL'ye kadar ödeme sunuyor. Ayrıca emekli yakınını bankaya yönlendiren müşteriler için 5 bin TL'ye varan ek nakit ödül fırsatı bulunuyor.

Maaş tutarına göre belirtilen promosyonlar şöyle:

  • 0-9.999 TL maaş: 18 bin TL
  • 10.000-14.999 TL maaş: 23 bin 500 TL
  • 15.000-19.999 TL maaş: 27 bin TL
  • 20 bin TL ve üzeri maaş: 32 bin TL
GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Albaraka Türk: Emekli maaşını taşıyanlara 30 bin TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olanlara 8 bin 300 TL, 10.000-14.999 TL arasındakilere 13 bin 300 TL, 15.000-19.999 TL arasındakilere 16 bin 600 TL, 20 bin TL ve üzerindekilere 20 bin TL ödeme yapılıyor. Ek ödüllerle toplam tutar 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Akbank: Maaş seviyesine göre 15 bin TL'ye kadar promosyon veriyor. Ödemeler 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

DenizBank: Temel promosyon tutarı 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişirken, ek kampanyalarla toplam ödeme 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Garanti BBVA: Emeklilere maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında ödeme yapıyor. Bonus ve diğer kampanya ödülleriyle toplam tutar 25 bin TL'ye kadar yükseliyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

ING: Koşulsuz promosyon tutarı 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında bulunuyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon ve ödül tutarı 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

İş Bankası: Maaş tutarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Fatura talimatı ve kredi kartı kampanyalarıyla toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar çıkıyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Şekerbank: Şekerbank, yeni müşterilere ve taahhüdü sona eren emeklilere 35 bin TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Maaşı 10 bin TL'nin altında olanlara 5 bin TL, 10.000-14.999 TL arasındakilere 8 bin TL, 15.000-19.999 TL arasındakilere 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindekilere 12 bin TL ödeme yapılıyor.

İki otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, kredili mevduat hesabı, sigorta ve vadesiz hesap şartlarıyla ek ödüller alınabiliyor. Böylece toplam tutar maaş dilimine göre 23 bin, 26 bin, 32 bin ve 35 bin TL seviyelerine çıkıyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

QNB: Maaş dilimine göre 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında promosyon veriyor. Karttan market ve eczane harcamalarına yıllık 3 bin TL'ye kadar iade imkanı bulunuyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Yapı Kredi: Maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon veriyor. Ek kampanyalarla toplam ödeme 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Ziraat Bankası: İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 12 bin TL'ye kadar promosyon sunuyor. Bunun yanında faizsiz kredi, Bankkart Lira ve nakit avans gibi imkanlarla toplam avantajın 90 bin TL'ye kadar çıkabildiği belirtiliyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 EYLÜL | En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Halkbank: Halkbank'ta da promosyon tutarı maaş seviyesine göre değişiyor ve 12 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör