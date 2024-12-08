GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU (8 Aralık 2024) | Süper Lig'de lider kim, puan farkı kaç?

Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Süper Lig'de 15. hafta maçları sonrası takımların puan durumu ve sıralaması merak konusu oldu. Süper Lig'de lider kim? Zirvede değişiklik yaşandı mı? İşte 8 Aralık 2024 itibarıyla Süper Lig puan durumu!