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GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU (8 Aralık 2024) | Süper Lig'de lider kim, puan farkı kaç?
GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU (8 Aralık 2024) | Süper Lig'de lider kim, puan farkı kaç?
Süper Lig'de heyecan dolu bir 15. hafta geride kalırken, takımlar, sahada gösterdikleri mücadelelerle puan sıralamasında yerini almaya devam ediyor. Liderlik yarışının giderek kızıştığı ligde, zirvede hangi takım yer aldı? İşte Süper Lig'in güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 08.12.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:37