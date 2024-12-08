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GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU (8 Aralık 2024) | Süper Lig'de lider kim, puan farkı kaç?

Süper Lig'de heyecan dolu bir 15. hafta geride kalırken, takımlar, sahada gösterdikleri mücadelelerle puan sıralamasında yerini almaya devam ediyor. Liderlik yarışının giderek kızıştığı ligde, zirvede hangi takım yer aldı? İşte Süper Lig'in güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 08.12.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:37
GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU 8 Aralık 2024 | Süper Lig’de lider kim, puan farkı kaç?

Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Süper Lig'de 15. hafta maçları sonrası takımların puan durumu ve sıralaması merak konusu oldu. Süper Lig'de lider kim? Zirvede değişiklik yaşandı mı? İşte 8 Aralık 2024 itibarıyla Süper Lig puan durumu!

GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU 8 Aralık 2024 | Süper Lig’de lider kim, puan farkı kaç?

Galatasaray, Sivasspor maçı öncesinde 36 puanla 1. sırada yer alıyor. Beşiktaş, derbiyi kazanmasının ardından puan sıralamasında 4. basamağa yükseldi. Samsunspor ise Eyüpspor karşısında kazanması durumunda Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek.

GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU 8 Aralık 2024 | Süper Lig’de lider kim, puan farkı kaç?

SÜPER LİG'DE LİDER KİM, PUAN FARKI KAÇ?

1-Galatasaray 36 puan

GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU 8 Aralık 2024 | Süper Lig’de lider kim, puan farkı kaç?

2-Fenerbahçe 32 puan

GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU 8 Aralık 2024 | Süper Lig’de lider kim, puan farkı kaç?

3-Samsunspor 29 puan

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