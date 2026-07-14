Güneş doğmadan uyanıp bahçeye koşuyorlar... Isparta dünyanın yüzde 65’ini tek başına karşılıyor!

"PARFÜMÜ SIKIYORLAR AMA ARKASINDAKİ EMEĞİ BİLMİYORLAR"

Gül üretiminin çok büyük bir adanmışlık gerektirdiğini belirten kadın girişimci Yasemin Çarkçı, Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesinde yaklaşık 25 yıldır 90 bin metrekare alanda gül üretiyor. Hasat döneminde her gün yaklaşık 100 işçiyle omuz omuza çalışan Çarkçı, yaşadıkları zorlu süreci ve verdikleri emeği şu sözlerle anlatıyor:

"Gül üretimi gerçekten büyük bir emek istiyor. Günümüz her sabah saat 04.00'te başlıyor. Önce hayvanlarımızın bakımını yapıyoruz, ardından sabah 05.00 civarında gül bahçelerine geçerek işçilerimizi yönlendiriyoruz. Çok meşakkatli ve zor bir iş bu. İnsanlar o pahalı parfümleri üzerlerine sıkıp kullanıyorlar ama o parfüm ortaya çıkana kadar burada ne kadar büyük bir emek verildiğini, ne zorluklar yaşandığını bilmiyorlar. Gülün toplanmasından fabrikada işlenmesine kadar her aşaması tam anlamıyla iğneyle kuyu kazmak gibi büyük bir özveri istiyor."

Hasat sezonunun bölgede çok sayıda kişiye ciddi bir istihdam sağladığını da sözlerine ekleyen Çarkçı, bir kadın girişimci olarak bu topraklarda üretim yapmaktan gurur duyduğunu kaydediyor.