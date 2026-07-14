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Güneş doğmadan uyanıp bahçeye koşuyorlar... Isparta dünyanın yüzde 65'ini tek başına karşılıyor!
Güneş doğmadan uyanıp bahçeye koşuyorlar... Isparta dünyanın yüzde 65'ini tek başına karşılıyor!
Dünya kozmetik ve parfüm devlerinin en çok kullandığı, kokusuyla büyüleyen ve yeryüzünün en güzel esanslarından birine dönüşen gül yağı için Isparta'da yılın en heyecanlı dönemi ön plana çıktı. Küresel gül yağı ihtiyacının tek başına yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Türkiye'nin adeta "gül bahçesi" konumundaki Isparta'da, hummalı hasat mesaisi yüksek kesimlerde tüm hızıyla sürüyor.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 14:08