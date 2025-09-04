Trend Galeri Trend Yaşam Güneş Tutulması ne zaman, Tükiye'den görülecek mi? 2025 Eylül Güneş Tutulmasının burçlara etkisi

2025 yılı gökyüzü tutkunları için iki önemli tutulma yılında: 7 Eylül'de tam Ay tutulması ardından kısmi Güneş tutulması gerçekleşiyor. Astrolojik yorumlara göre, 2025 Eylül ayı Güneş tutulması burçlara etkisi ile ani değişim, rutin ve sağlık temaları üzerinden, evrensel enerjide ise sınırların yeniden tanımlanması ve kişisel dönüşüm sinyalleri taşıyor. Peki; Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

Giriş Tarihi: 04.09.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:08
Göz kamaştıran gökyüzü olayları 2025 yılında da devam ediyor: Bu gök olayları yalnızca astronomik açıdan değil, astrolojik etkileriyle de dikkat çekiyor. Başak burcunda tutulacak Güneş, özellikle burçlar üzerine ani dönüşümler, farkındalık artışları ve günlük yaşamda değişim vurgulanıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman, burçları nasıl etkileyecek?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

21 Eylül 2025'te, kısmi Güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulmanın en büyük anı 19:43:04 UTC (yaklaşık TSİ 22:43) olarak saptanıyor.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bu tutulma, özellikle Okyanusya ve Antarktika gibi bölgelerde görünecek; ancak Türkiye ve geniş Avrupa coğrafyasından görünmeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ

Astrolojide, 21 Eylül'deki kısmî Güneş tutulması, Başak burcunun son derecesinde gerçekleşmesi nedeniyle önemli bir enerji transferi olarak değerlendiriliyor. Bu tutulma, rutinleri, sağlığı, hizmet ve verimlilik temalarını gündeme taşıyor; aynı zamanda köklü teslimiyetler ve yeni başlangıçlara işaret ediyor.

Astroloji yorumcularına göre, tutulmalar kader değiştiriciler olarak görülür ve bu dönemde sınırların netleşmesi, içsel dönüşüm ve dış dünya ile ilişkilerde yeni düzeylerin başlaması beklenir.

En çok etkilenmesi beklenen başaklar ve balıklar tutulmadan şöyle etkilenecek:


Başak: Kimlik, sağlık ve yeni düzen kurma süreçlerinde yeniden doğuş.

Balık: İçsel dönüşüm, duygusal netleşme ve ikili ilişkilerde köklü farkındalıklar.