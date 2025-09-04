Trend
Güneş Tutulması ne zaman, Tükiye'den görülecek mi? 2025 Eylül Güneş Tutulmasının burçlara etkisi
2025 yılı gökyüzü tutkunları için iki önemli tutulma yılında: 7 Eylül'de tam Ay tutulması ardından kısmi Güneş tutulması gerçekleşiyor. Astrolojik yorumlara göre, 2025 Eylül ayı Güneş tutulması burçlara etkisi ile ani değişim, rutin ve sağlık temaları üzerinden, evrensel enerjide ise sınırların yeniden tanımlanması ve kişisel dönüşüm sinyalleri taşıyor. Peki; Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
