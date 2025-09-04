Güneş Tutulması ne zaman, Tükiye’den görülecek mi? 2025 Eylül Güneş Tutulmasının burçlara etkisi

Göz kamaştıran gökyüzü olayları 2025 yılında da devam ediyor: Bu gök olayları yalnızca astronomik açıdan değil, astrolojik etkileriyle de dikkat çekiyor. Başak burcunda tutulacak Güneş, özellikle burçlar üzerine ani dönüşümler, farkındalık artışları ve günlük yaşamda değişim vurgulanıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman, burçları nasıl etkileyecek?